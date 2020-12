Europa League, Napoli ai sedicesimi, basta un pari con la Real Sociedad. Torna il problema all’occhio per Gattuso ma sta bene.

Napoli e Real Sociedad hanno pareggiato 1-1 in una partita della sesta giornata del gruppo F di Europa League giocata a Napoli. Il risultato qualifica entrambe le squadre ai sedicesimi di finale, con gli azzurri come primi.

Nel primo incontro nello stadio San Paolo intitolato a Diego Maradona, il Napoli va in vantaggio al 34′ Zielinski ed è raggiunto nel recupero della ripresa da Willian Josè. (ANSA).

Come notato nel post partita, Gennaro Gattuso non ha presenziato alle interviste, ai microfoni di Sky Sport ed ovviamente in conferenza stampa. L’allenatore del Napoli ha avuto un problema all’occhio (come si sarà notato anche dalle immagini tv durante la partita) e per questo non ci sono state le sue parole al termine della sfida contro la Real Sociedad. Al suo posto è intervenuto il secondo Gigi Riccio che comunque ha rassicurato sulle condizioni del tecnico.

Per il tecnico del Napoli è riemerso il problema all’occhio sinistro che aveva affrontato in passato: nel match contro la Real Sociedad, infatti, l’ex Milan è stato colto dalle telecamere con l’occhio semi-chiuso. Un problema che si manifestò durante il suo ultimo anno al Milan in una gara contro la Lazio. Miastenia oculare.