Europa League, ok governo inglese per giocatori del Napoli a Leicester.

Il governo britannico ha modificato la normativa sulla quarantena per i cittadini provenienti da paesi in zona rossa covid.

Con la normativa precedentemente in vigore 3 calciatori del Napoli (il portiere colombiano Ospina, il difensore senegalese Koulibaly e l’attaccante nigeriano Osimhen) non avrebbero potuto prendere parte alla trasferta a Leicester in Europa League in programma giovedì.

Koulibaly e Osimhen hanno giocato rispettivamente in Congo e Capo Verde, entrambe considerate zona rossa dal Regno Unito. Ospina, invece, è stato in giro per il Sud America. E per la stessa ragione dei suoi compagni africani avrebbe dovuto lasciare il testimone ad Idasiak, il terzo portiere azzurro in lista UEFA. Tuttavia, nelle ultime ore il Governo inglese ha deciso che per le competizioni sportive ad alto livello – come l’Europa League – non ci sarà nessun tipo di restrizione.