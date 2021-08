Europa League, sorteggiati i gironi, Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia avversarie del Napoli.

Il Napoli giocherà nel Gruppo C dell’Europa League insieme a Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia.

Questo il verdetto del sorteggio Uefa a Nyon. (ANSA).

Girone impegnativo ma non proibitivo per la squadra di Spalletti, testa di serie del Gruppo C.

Avversari principali saranno gli inglesi del Leicester City, che nel 2017 compirono una vera e propria impresa che resterà nella leggenda del calcio andando a vincere la Premier League con l’italiano ed ex allenatore del Napoli Claudio Ranieri alla guida.

Nell’ultima stagione i foxes, allenati da Brendan Rodgers, il migliore dei tecnici “giochisti” inglesi, si sono classificati al quinto posto mancando giusto per un soffio la qualificazione alla Champions League nello scontro diretto con il Tottenham. Si sono però tolti la soddisfazione di vincere la prima FA Cup della loro storia battendo a Wembley il Chelsea di Tuchel che poi è andato a vincere la Champions League. Stelle della squadra il centravanti Jamie Vardy ed il portiere nazionale danese, figlio d’arte, Kasper Schmeichel.

Osso duro soprattutto in trasferta lo Spartak Mosca.