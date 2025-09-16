Fa tappa a Napoli il Giro d’Italia in idrovolante

- pubblicità -

Con l’ammaraggio di sei idrovolanti davanti alla Rotonda Diaz, sul lungomare Caracciolo, a rriva a Napoli il primo giro d’Italia in idrovolante “ GiDro 2025”. Velivoli e piloti provengono da Cremona, Sondrio, Ferrara, Palermo e anche dalla Svizzera. L’evento è stato presentato lunedì mattina nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo .

Nella mattinata odierna sono previste anche attività di volo dimostrative, che proseguiranno anche domani prima della partenza de gl i idrovolanti per i Laghi di Sibari a Cassano Ionio (Cosenza) e poi per l’idroscalo storico “Luigi Bologna” a Taranto . L’ultima tappa è prevista domenica prossima, 21 settembre , sull ’ idrosuperfici e dell ’ Ecoresor t Le Siren è di Gallipoli (Lecce) dove, il giorno dopo, si svolgerà la cerimonia conclusiva del tour.

Siamo felici di accogliere a Napoli la sesta tappa del tour aereo “ GiDro 2025 ” , un evento di straordinario valore storico, sportivo e culturale – ha affermato l’a ssessor a allo Sport e alle Pari Opportunità , Emanuela Ferrante –. La discesa degli idrovolanti nelle acque antistanti la Rotonda Diaz non è solo uno spettacolo suggestivo, ma anche un’occasione per riscoprire e valorizzare le profonde radici della nostra città nella storia dell’aviazione. Napoli, con il suo lungomare Caracciolo, fu già teatro nel 1923 della prestigiosa Coppa Schneider, e oggi, grazie a questa iniziativa promossa dall’Aviazione Marittima Italiana, torniamo ad essere protagonisti di un progetto che unisce sport, innovazione e memoria storica. Come Assessorato allo Sport e alle Pari Opportunità, sosteniamo con convinzione manifestazioni come questa, capaci di coinvolgere il territorio, promuovere la cultura aeronautica e offrire modelli di eccellenza e passione alle nuove generazioni, nel pieno rispetto dei valori dell’inclusione, della sostenibilità e della cooperazione internazionale. Ringraziamo il presidente Frigino , i piloti e tutti gli organizzatori per aver scelto Napoli come tappa di questo affascinante viaggio lungo le acque e i cieli d’Italia . Siamo orgogliosi di far parte di questo percorso e auguriamo a tutto l’equipaggio buon proseguimento verso il Salento

Ringrazio gli

organizzatori per quest o evento . Napoli una città di mare e, quindi, è bello che ci sia una tappa d el giro d’Italia degl i idrovolanti – ha sottolineato l’assessore

alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, con delega al Mare, Edoardo Cosenza

Napol i, con il tratto di mare antistante via Caracciolo, si presta molto bene offrendo l a possibilità di vedere questi bellissimi mezzi che forse incutono un po’ di paura nel vederli , ma che in realtà hanno ammaraggi semplicissimi

Iniziamo a Napoli la seconda parte di questo nostro affascinante tour aereo di circa 2mila chilometri, dal Veneto fino in Salento – ha d et to Orazio Frigino , presidente dell’Aviazione Marittima Italiana, l’associazione che ha organizzato la manifestazione –. Idrovolanti ed equipaggi, guidati dal capoformazione Graziano Mazzolari , hanno dato ottima prova di preparazione e professionalità. Ringraziamo il Comune di Napoli e le altre autorità locali per la collaborazione nell’organizzazione di questa tappa e aspettiamo la popolazione per mostrare la bellezza del volo in idrovolante

Partito il 5 settembre dall’aeroporto Nicelli di Venezia, ha già toccato l’ idrosuperficie “ IdroCaproni ” sul Lago d’Iseo a Marone (Brescia), l’idroscalo “Battellieri Colombo” sul fiume Ticino a Pavia, la rada antistante l’Hotel Airone a Porto Ferraio sull’Isola d’Elba (Livorno) e il Museo Storico dell’Aeronautica Militare sul lago di Bracciano (Roma), suscitando grande interesse da parte delle autorità locali e della cittadinanza.

.