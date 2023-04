Festa scudetto, partita con la Salernitana spostata a domenica 30? Palazzo San Giacomo ci pensa.

Il prossimo turno del campionato di serie A potrebbe essere quello che sancirà matematicamente il Napoli Campione d’Italia 2022-23.

La squadra di Spalletti sarà impegnata in casa sabato alle 15 nel derby campano contro la Salernitana.

Perchè si verifichi la certezza matematica dello scudetto già nel prossimo turno il Napoli deve battere la Salernitana e sperare che la Lazio seconda in classifica non batta l’Inter al Meazza, partita questa che si giocherà domenica 30 alle 12:30.

Per celebrare i festeggiamenti all’interno dello stadio Maradona il Comune di Napoli starebbe pensando di chiedere alla Lega Serie A il posticipo della gara tra Napoli e Salernitana.

Anche la Società Sportiva Calcio Napoli è stata informata della cosa.

In questo weekend peraltro è in programma anche il Comicon, la fiera internazionale del fumetto, evento che richiama migliaia di giovani e giovanissimi, che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare, struttura adiacente allo stadio.

Un’alternativa possibile sarebbe quella di aprire lo stadio (ad ingresso libero?) in concomitanza della partita di Milano.

Ci sono anche delle difficoltà oggettive, innanzitutto le dinamiche di calendario, il Napoli nel turno successivo va in trasferta ad Udine e quindi verrebbe meno la distanza di 72 ore tra una partita e l’altra, inoltre per accordi contrattuali nello slot televisivo della domenica alle 12:30 è possibile far disputare una sola partita.

Il Comune di Napoli però, tenendo anche conto della concomitanza del Comicon, e cercando sponda presso Prefettura e Questura, potrebbe far valere comprensibili ragioni di ordine pubblico chiedendo quindi di spostare la gara del Maradona limitando i festeggiamenti “grossi” alla sola giornata di domenica.

Nei prossimi giorni verrà presa una decisione.