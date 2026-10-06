Figc, Malagò commissario di sè stesso

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È il giorno della verità per il calcio italiano. Alle 13 si è riunita la Giunta nazionale del Coni , chiamata a pronunciarsi sulla proposta di commissariamento della Figc guidata dal presidente Giovanni Malagò , al centro delle discussioni per il mancato tesseramento al momento della candidatura e della successiva elezione, con circa il 70% dei voti, alla guida della Federcalcio.

Cos’è successo? In mattinata c’è stato un incontro tra Malagò e Buonfiglio per cercare un punto d’incontro. Successivamente, la Giunta Coni ha approvato la proposta di nomina all’unanimità e il Consiglio l’ha ratificata: Giovanni Malagò è il nuovo Commissario Figc.

IL COMUNICATO DEL CONI





Si è tenuta questa mattina, alle 13, al Foro Italico a Roma la 1177ª riunione della Giunta Nazionale CONI. Il Presidente Buonfiglio ha proposto alla Giunta il Commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona di Giovanni Malagò, affinché si proceda a celebrare nuove elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Non avendo altro da deliberare, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 13.15.