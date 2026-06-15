Formula 1, trionfa Hamilton a Barcellona

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Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Barcellona, settima prova del Mondiale 2026, firmando la sua prima vittoria in gara con la Ferrari.

Un successo pesante, arrivato al termine di una corsa lineare e senza errori, che rilancia il sette volte iridato nella lotta per il campionato.

Alle sue spalle chiude George Russell con la Mercedes, mentre Lando Norris porta la McLaren sul terzo gradino del podio.

Colpo di scena nel finale: fuori Antonelli e Leclerc

Il leader del Mondiale Kimi Antonelli, secondo fino a tre giri dalla bandiera a scacchi, è stato costretto al ritiro per un problema tecnico. Stessa sorte per Charles Leclerc, fermato anche lui nel finale con la Ferrari.

Una vittoria attesa da tempo da Hamilton, che una volta tagliato il traguardo non ha saputo contenere l’emozione: “Grazie ragazzi”, ha detto via radio il sette volte campione del mondo, “forza Ferrari! Sono orgoglioso di voi”.

Poi, sempre via radio, Hamilton si è lasciato andare a un “Ciao ragazzi, grazie a tutti a Maranello” rigorosamente in italiano, seppur un po’ zoppicante.