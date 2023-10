Gevi Napoli Basket, a Brescia prima sconfitta in campionato

Prima sconfitta in campionato per la Gevi Napoli Basket, che nella terza giornata del campionato di serie A, al PalaLeonessa, è stata superata dalla Germani Brescia con il punteggio di 80-71.

Parte bene la squadra di Igor Milicic, ma nel finale della prima frazione di gioco, regala, con una rimessa errata il vantaggio a Brescia. Nella seconda frazione di gioco, con un Lever ispiratissimo autore di tre bombe, la Gevi Napoli allunga di sette lunghezze, prima di subire però nel finale di tempo, un contro break di 12-2, ed andare all’intervallo lungo sotto di tre punti. Equilibrio nella terza frazione chiusa avanti dalla Germani di 2 lunghezze. In apertura dell’ultimo tempo la Germani Brescia piazza un parziale di 6-0, ed allunga decisamente fino ad arrivare al massimo vantaggio di più 10. Nel finale la Gevi Napoli prova la grande rimonta fino ad accorciare lo svantaggio di sole tre lunghezze, ma la Germani Brescia respinge il tentativo della squadra di Milicic, e nel finale si riporta al più 9 definitivo.

Domenica prossima 22 ottobre alle ore 17:30, per la quarta giornata del campionato di serie A, la Gevi Napoli Basket giocherà al PalaBarbuto contro la Happy Casa Brindisi.

Tabellino:

Pullen 12, Ennis 13, Jaworski 5, Zubcic 6, Bamba n.e, Ebeling, De Nicolao 2, Lever 11, Owens 11, Sokolowski 11, Mabor, Grassi n.e.

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

“Faccio i complimenti a coach Magro, ed a Brescia per la vittoria, sopratutto per aver sfruttato i nostri errori. Nel finale abbiamo avuto la possibilità di rientrare con due triple aperte che purtroppo non sono andate a buon fine. Ringrazio, e faccio i complimenti ai nostri tifosi che ci hanno seguito in questa lunga trasferta supportando la squadra. Per portate a casa una gara del genere devi migliorare la difesa che per lunghi tratti della partita non è stata adeguata. Sono comunque contento della prestazione e faccio i complimenti ai miei giocatori ed al nostro staff.”

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica della Gevi Napoli Basket:

“E’ stata una partita dove abbiamo lottato, ma per riuscire a vincere a Brescia bisognava essere brillanti, cosa che oggi non siamo riusciti costantemente ad esserlo. Comunque la squadra è stata sempre in partita lottando. Ripartiamo dai piccoli errori commessi per proseguire nello sviluppo della nostra squadra. Ora a testa alta pensiamo alla prossima gara contro Brindisi.”

Dichiarazione di Alessandro Lever

“Sapevamo che con Brescia sarebbe stata una partita tosta, giocata punto a punto. La Germani ha giocato molto bene in attacco, ed in difesa abbiamo fatto fatica a limitarli. C’è grande rammarico perchè erano due punti che potevamo portare a casa. Abbiamo concesso troppi rimbalzi in attacco, e perso alcune palle banali. Ora non ci resta che preparare al meglio la partita contro Brindisi che cercherà di ottenere i suoi primi punti della stagione, e sarà una sfida davvero tosta.”