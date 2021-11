Gevi Napoli Basket, a Pesaro la prima vittoria in trasferta.

Primo successo in trasferta in campionato per la Gevi Napoli Basket che supera la Carpegna Prosciutto Pesaro per 100-83.

Il miglior realizzatore degli azzurri è Rich, 24 punti per lui, 22 per Parks. Ottimo debutto per Pargo, 18 punti per lui con 5 su 8 da tre punti. In doppia cifra anche Zerini, 11 i suoi punti.