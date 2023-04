Gevi Napoli Basket, contro Brescia sconfitta con polemiche.

Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cede alla Germani Brescia per 72 a 69 , nella gara valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri pagano il parziale del terzo quarto che ha scavato il break decisivo ma nel finale vanno vicini ad una rimonta clamorosa arrivando fino al -1, la tripla di Wimbush si spegne sul ferro.

Coach Pancotto, schiera in quintetto Michineau, Howard, Stewart, Wimbush e Williams, Magro risponde con Nikolic, Della Valle, Petrucelli, Gabriel ed Odiase.

Si segna poco nei primi minuti, Gabriel realizza per Brescia, risponde la tripla di Stewart. Il primo tentativo di allungo ospite è guidato dai 5 punti consecutivi di Della Valle, le giocate di Odiase portano la Germani avanti di 8 con gli azzurri che si affidano alla tripla di Dellosto. Nel finale, il canestro sulla sirena di Young, fissa il punteggio sul 16-19 al primo intervallo.

Segna ancora Young, da 3 punti, mentre Moss realizza per Brescia, Wimbush fa 1 su 2 dalla lunetta, Burns da sotto sigla il 23-26. Botta e risposta tra Michineau e Della Valle, la Germani allunga nuovamente con Burns, Michineau interrompe il Break siglando il 27-30, timeout Brescia. Torna a segnare da 3 la squadra lombarda, Young realizza dalla media, Della Valle non sbaglia dalla lunetta. Il quarto si chiude sul 36-32 per la Germani.

Il primo canestro della ripresa è di Della Valle, Young risponde dalla media, 1 su 2 per Wimbush dalla lunetta, Odiase, Petrucelli e Moss firmano il +10 Brescia a metà quarto, timeout Napoli. La Gevi non trova il canestro mentre Odiase e Della Valle segnano ancora per il 35-53, nuovo timeout Pancotto. Gli azzurri ci provano, con i liberi di Williams e Wimbush, il quarto si chiude sul 55-42 per gli ospiti.

Ci prova la Gevi ad inizio quarto tempo con Williams, i canestri di Petrucelli però tengono Brescia in doppia cifra di vantaggio, la tripla di Della Valle dall’angolo, che sembra chiudere il match. Gli azzurri ci provano fino alla fine, Wimbush mette sette punti consecutivi portando gli azzurri al -5 a 1:20 dalla fine, Odasie fa 1 su 2 dalla lunetta, Howard non sbaglia, nuovo 1 su 2 per Odasie, 63-68 a 24 secondi dalla fine, Wimbush inventa un clamoroso gioco da 4 per il -1 a 15 secondi dalla fine. Della Valle non sbaglia dalla lunetta, Williams segna ancora da sotto, gli arbitri sanzionano tecnico a Stewart, i tiri liberi portano Brescia sul +3, il tiro finale di Wimbush si ferma sul ferro, la Germani vince 72-69.

La Gevi tornerà in campo sabato prossimo 8 aprile alle ore 20,00 sul campo della Virtus Bologna.

Gevi Napoli Basket-Germani Brescia (16-19;32-36;42-55)

Napoli: Zerini , Howard 6, Young 14, Michineau 6, Dellosto 3, Matera ne, Uglietti , Williams 14, Stewart 3, Wimbush 23, Grassi ne ,Sinagra ne. All.Pancotto.

Brescia : Gabriel 2, Massinburg 2, Nikolic, Della Valle 23, Caupain 4, Petrucelli 8, Odiase , Burns 4,Laquintana ne,Cournooh 2, Moss 8, Akele 3. All.Magro

Dichiarazione Presidente Federico Grassi:

“Noi accettiamo di perdere le partite, ma non possiamo perderle per colpa di altre persone, che non meritano neanche di essere citate. Ci vuole rispetto per chi investe in questo sport. Abbiamo perso la partita dopo un timeout dei nostri avversari di oltre un minuto, ed è stato sanzionato un tecnico su cui rimango senza parole. Credo che oggi abbiamo toccato il fondo, è la prima volta che parliamo degli arbitri. Cosi non va bene. Se retrocederemo, dovrà essere per demerito nostro e non per colpa di fattori esterni”.

Dichiarazione di Coach Pancotto:

“Ringrazio il pubblico di Napoli, meritava un altro tipo di risultato. Abbiamo giocato una partita vera, non abbiamo mai smesso di crederci, la squadra ci tiene e vuole giocarsela fino alla fine. Abbiamo fatto una difesa di altissimo livello ma abbiamo subito troppo la loro fisicità soprattutto sui giocatori perimetrali, pagando la poca precisione in attacco, soprattutto nel terzo quarto”.