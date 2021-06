Gevi Napoli Basket, primo match point promozione ad Udine.

In campo per gara 3 della Finale Playoff nel Tabellone Oro di Serie A2 Old Wild West tra Apu Old Wild West Udine e GeVi Napoli; campani avanti 2-0 dopo le prime due gare. Finale al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa. La squadra vincente sarà promossa in Serie A.

Venerdì 25 giugno, ore 20.45

Udine: Apu Old Wild West-GeVi Napoli (Serie: 0-2 Napoli)

TUTTO SUL TABELLONE ORO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2021

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Oro dei Playoff di Serie A2 Old Wild West (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2021/ita2_a_poff