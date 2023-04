Gevi Napoli Basket sconfitta a Milano.

Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cede all’ EA7 Emporio Armani Milano per 88 a 76, nella gara valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A.

Coach Pancotto, schiera in quintetto Michineau, Howard, Uglietti, Wimbush e Williams, Messina risponde con Pangos, Baron, Shields, Melli, Voigtmann.

Il primo canestro della partita è di Pangos, Wimbush risponde con la stessa arma, Voigtmann realizza da sotto. La squadra di casa allunga con un parziale di 9-0 firmato dalle triple di Voigtmann e Baron, timeout per Coach Pancotto, 16-7 a metà quarto. Torna a segnare la Gevi con Stewart ma Voigtmann colpisce ancora dalla lunga distanza, con due triple consecutive. Sul finale di quarto gli azzurri reagiscono con un parziale di 7-0, firmato Wimbush-Young che costringe Messina al timeout. Il quarto si chiude sul 24-17 con la schiacciata di Hall.

Il secondo parziale si apre con il botta e risposta tra Hines e Stewart, Datome mette la tripla del 30-20. Ci prova la Gevi con Young e Williams che riportano gli azzurri a -4, la tripla di Dellosto vale il 32-31, Pangos realizza in entrata, Williams segna da sotto ma Shields riesce a trovare il canestro da sotto ed il terzo fallo di Williams. Buon momento ora per l’Olimpia, parziale di 5-0 per il 41-33, Young torna a segnare, Hall trova due punti per il 44-35 dopo due quarti.

La ripresa inizia con il canestro di Williams ma Milano piazza un break di 10-0 con le triple di Baron e Pangos e i canestri di Melli. La Gevi torna a segnare con Wimbush, Baron risponde, Williams segna col fallo ma Voigtmann realizza ancora dalla lunga distanza, timeout per Pancotto. Non si ferma il buon momento dell’EA7 con 7 punti consecutivi di Shields, Howard trova il primo canestro della sua partita, si va all’ultimo intervallo sul 69-49.

Segna Stewart da 3 punti, regalando poi spettacolo con una clamorosa schiacciata. L’EA7 segna con Biliga, Wimbush, con 6 punti consecutivi, riporta la Gevi sul -12, costringendo Coach Messina al timeout. Il canestro di Williams porta il punteggio sul 75-65 a metà quarto, Milano torna a segnare con Shields dalla lunetta, Wimbush mette la tripla del -9, ma Baron è preciso ai liberi, Melli sigla l’81-68. Si chiude sul 88-76 con le triple di Shields e Michineau.

La Gevi tornerà in campo domenica prossima 23 aprile alle ore 16,00 ospitando al PalaBarbuto la Bertram Yachts Tortona

EA7 Emporio Armani Milano-Gevi Napoli Basket 88-76 (24-17;44-35;69-49)

Napoli : Zerini 2, Howard 3, Young 13, Michineau 5, Dellosto 3, Bamba ne, Uglietti , Williams 15,Stewart 15, Wimbush 20 , Grassi ne ,Sinagra ne . All. Pancotto.

Milano: Pangos 11, Tonut, Melli 10, Baron 11, Ricci, Biligha 2, Hall 4, Baldasso, Shields 17, Hines 11, Datome 5, Voigtmann 17.All.Messina

Dichiarazione di Coach Pancotto:

“Complimenti a Milano e ad Ettore Messina, per me sempre un punto di riferimento. Per noi è stata la prima volta in infrasettimanale, abbiamo cercato di rimanere a livello di Milano con dei tatticismi. La sintesi di tutto questo sta nei punti in area e nei rimbalzi, di gran lunga superiore per l’Olimpia. Abbiamo lottato, risalendo dal -24 al -9, mostrando cuore ed orgoglio e voglia di lottare per rimanere in Serie A. Potevamo sicuramente far meglio. I miei giocatori stanno dimostrando la volontà di migliorarci. Vogliamo, per noi, per il club, e per tutta la città di Napoli, mantenere fortemente la Serie A. Daremo tutto fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Zerini è voluto scendere in campo nonostante condizioni fisiche precarie, voglio ringraziarlo”.