Gevi Napoli Basket, sconfitta a Treviso.

Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cede sul campo della Nutribullet Treviso per 85-82, nella gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

Coach Pancotto schiera in quintetto Michineau, Young, Stewart, Zanotti e Williams, Nicola risponde con Zanelli, Banks, Faggian, Jantunen ed Cooke.

Il primo canestro della partita è di Williams, pareggia Faggian in entrata, Young segna da sotto. Botta e risposta Zanotti-Faggian, il punteggio a metà quarto è sul 10-9 Gevi dopo i canestri di Williams e Cooke. Il primo vantaggio di Treviso è firmato da Jantunen, risponde Young, Cooke e Banks siglano il 15-12, timeout Pancotto a 90 secondi dal primo intervallo. Nel finale di quarto arriva la tripla di Zerini ma, sulla sirena, Sorokas fissa il punteggio sul 19-17 Nutribullet dopo 10 minuti.

Scambio di triple tra Sorokas ed Howard, Jurkatamm segna a rimbalzo offensivo, Sorokas colpisce per il 26-20. Torna a segnare la Gevi con Williams, Stewart realizza dalla media, Cooke da sotto per il 28-24 a metà quarto. Scambio di canestri tra Williams e Jantunen, Zerini mette la tripla del -1, timeout Treviso. Esce bene la Nutribullet dal timeout con Jantunen e Faggian che segnano col fallo, timeout Gevi. Continua il buon momento per Treviso, tripla per Faggian, Young interrompe il parziale ma Jantunen segna ancora subendo fallo. Si va all’intervallo lungo sul 42-31 Nutribullet.

Parte bene la Gevi con Williams ed Howard, Treviso risponde con Banks, che mette 5 punti in fila, Cooke riporta la Nutribullet al +11, i liberi di Zanelli valgono il 51-38 a metà quarto. La Gevi prova a rientrare in partita con Young, Banks segna ancora per i suoi, Williams schiaccia il canestro del -8, 55-47 a 3 dalla fine ma Faggian realizza in contropiede. Non mollano gli azzurri, tripla per Zerini, Young segna dalla media, Jantunen segna ancora da 3 punti. Il canestro di Young fissa il punteggio sul 63-58 Treviso.

Parte forte Treviso con Sorokas che segna col fallo, Young ed Uglietti vanno a segno, 3 su 3 per Sorokas dalla lunetta, Uglietti in contropiede segna il nuovo -5, timeout Nicola. Torna a segnare Banks, quattro punti in fila per lui, 73-64 a 5 minuti dalla fine. Continua il buon momento per i padroni di casa, Zanelli riporta i suoi a +12. Provano a reagire gli azzurri con Michineau e Stewart, Cooke non sbaglia da sotto, Howard segna col fallo, Stewart subisce antisportivo e realizza il -3 a 2:26 dal termine e, successivamente trova la tripla del pareggio. Torna a segnare Treviso con Young dalla lunetta, Williams commette il suo quinto fallo, 1 su 2 per Cooke ai liberi. Perde palla la Gevi, Banks segna il nuovo +4 in entrata, Howard segna da sotto, la Gevi recupera palla ma Young sbaglia, 1 su 2 per Faggian dalla lunetta, Young segna il -1 a 14 secondi, timeout Nicola. Banks non sbaglia ai liberi, Howard sbaglia la tripla del pareggio.

La Gevi tornerà in campo domenica 5 marzo al PalaBarbuto contro Varese, dopo la sosta per le Final Eight di Coppia e le finestra per le qualificazioni mondiali delle nazionali.

Nutribullet Treviso-Gevi Napoli Basket 85-82 (19-17;42-31;63-58)

Treviso : Banks 21,Pellizzari ne, Sarto ne, Zanelli 4, Jurkattam 2, Vettori ne, Sorokas 15, Fagian 13, Scandiuzzi ne, Jantunen 17, Cooke 12, Invernizzi 1. All. Nicola

Napoli: Zerini 9, Howard 11,Young 21, Michineau 5, Dellosto , Uglietti 8 , Williams 16, Stewart 10, Zanotti 2, Matera ne, Grassi ne. All. Pancotto

Dichiarazione di Coach Pancotto:

“Complimenti a Treviso. Noi abbiamo saputo soffrire, ci aspettavamo una partita di questo tipo. Siamo riusciti a ribaltare la partita fino a pareggiare ed abbiamo avuto la palla del vantaggio. Noi abbiamo avuto un po’ fretta ma probabilmente la partita non è stata gestita benissimo dal punto di vista dei falli. In una partita che si decide all’ultimo tiro, 24 tiri liberi ad 11 rappresenta una differenza sostanziale. Abbiamo fatto male all’inizio subendo troppo, ma siamo stati bravi a reagire.”