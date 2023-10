Gevi Napoli Basket sconfitta dalla capolista Virtus Bologna

Netta affermazione della Virtus Segafredo Bologna nella quinta giornata di Serie A. La Generazione Vincente subisce la seconda sconfitta in campionato riuscendo solo nel primo quarto a tenere testa alla imbattuta capolista. Dopo un primo quarto equilibrato, la Virtus Segafredo Bologna ha preso il largo conducendo fino in fondo la partita, e imponendosi nel finale al Fruit Village Arena, completamente esaurito in ogni ordine di posto, alla formazione azzurra con 13 punti di vantaggio. Esordio in serie A nella Gevi Napoli per il classe 2007 Fusaro.

Zubcic ed Ennis sono i migliori realizzatori della Gevi Napoli Basket rispettivamente con 20 e 16 punti.

Tabellino:

Pullen 5, Zubcic 20, Ennis 16, De Nicolao 4, Jaworski 12, Owens 12, Sokolowski 2, Ebeling, Lever 4, Mabor, Grivo, Fusaro.

Sabato prossimo 4 novembre alle ore 20:30, per la sesta giornata del campionato di serie A, la Gevi Napoli basket affronterà in trasferta la Carpegna Prosciutto Pesaro

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

“Congratulazioni alla Virtus Bologna che ha dimostrato perchè sono la sorpresa in positivo in questo inizio di stagione della Eurolega. Ha giocato stasera un grande basket, ed ha realizzato un ottimo lavoro di squadra rendendoci le cose molto difficili. La prendiamo come una lezione con l’obiettivo che dobbiamo diventare una squadra migliore. Siamo consapevoli di quello che è successo, sarà importante per poterci migliorare. Abbiamo perso molte palle nel primo tempo, e non abbiamo effettuato una buona difesa nei primi due quarti. Questa è stata la chiave del match. Voglio sperare, così come accaduto contro Milano e Bologna, che anche nella prossima gara interna contro Varese il Fruit Village Arena sia gremito come stasera. Abbiamo bisogno del nostro pubblico che è stato fantastico.”

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica della Gevi Napoli Basket:

“Complimenti alla Virtus Bologna. Ha giocato una gara di altissimo livello. Per vincere questa gara avremmo dovuto essere brillanti, ci abbiamo provato, ma loro sono stati migliori di noi. Ora testa alta e continuare il lavoro per la gara importantissima di Pesaro. Voglio ringraziare la nostra gente per il tifo che ha fatto, e speriamo di potergli regalare a Pesaro nuovamente un sorriso.”

Dichiarazione di Giovanni De Nicolao:

“Prima di tutto volevo ringraziare il pubblico che nonostante le nostre difficoltà ci ha dato una grandissima mano. Bologna è una grandissima squadra, però potevamo far meglio. Cercheremo di apprendere il più possibile da questa partita, loro sono molto fisici, e hanno segnato tiri importanti. Noi dobbiamo controllare di più le palle perse, Ora testa a Sabato per Pesaro”.

Generazione Vincente Napoli Basket – Virtus Segafredo Bologna 75-88

(22-23, 6-23, 20-21, 27-21)