Gevi Napoli Basket vince gara 1 della finale promozione contro Udine.

Inizia nel migliore dei modi la Finale Playoff per la Gevi Napoli Basket che, in gara 1 in un PalaBarbuto sold out, supera l’Apu Old Wild West Udine per 72-56. Il miglior realizzatore della Gevi è Burns con 15 punti. In doppia cifra anche Mayo, 12 per lui,e Parks, 11.

Gli azzurri si portano cosi sull’1-0 nella serie che deciderà la squadra promossa in Serie A1.

Coach Sacripanti, con Sandri a referto al posto dell’infortunato Iannuzzi, schiera in quintetto Mayo, Marini, Parks, Lombardi e Zerini, coach Boniciolli risponde con Giuri, De Angeli, Johnson, Antonutti e Foulland.

Il primo canestro della partita è di Mayo, sua la tripla ad aprire la gara, Marini, in contropiede, segna due canestri consecutivi e Napoli vola sul +1 a metà quarto. Segna Foulland per Udine, risponde Burns, la tripla di Monaldi vale il 16-5 prima del gioco da tre punti di Italiano. Nel finale di quarto è ancora Burns, con il canestro e fallo a rispondere alla tripla di Giuri. Si chiude sul 22-12 dopo 10 minuti.

Parte fortissimo la Gevi con un 7-0 di parziale firmato Uglietti-Monaldi, prima del 4-0 di minibreak siglato da Pellegrino e De Angeli. Siamo sul 29-16 a metà quarto. Nuovo break Napoli di 5-0 che vale il 34-16. Arriva la reazione Friulana, Giuri e Mian siglano l’8-0 di parziale interrotto dal canestro di Zerini. Ancora Udine a segno con Mobio, l’1 su 2 di Zerini vale il 37-27 all’intervallo lungo.

Inizio equilibrato di terzo quarto, segnano Antonutti e Zerini, Johnson riporta a -8 l’Udine ma Mayo e Parks realizzano un parziale di 6-0 che riporta la Gevi sul +14, 45-31, La tripla di Giuri e la schiacchiata di Parks valgono il 47-34 a metà quarto, Mayo va a segno dalla lunga distanza prima del festival delle triple con Sandri, Italiano e Burns a Segno. Si va all’ultimo intervallo sul 58-41 Gevi.

Nel quarto periodo Udine prova il tutto per tutto con Giuri e Mian arrivano fino al -12 di metà quarto. Il finale di partita è pero completamente Gevi che, con Zerini, Mayo e le schiacciate di Lombardo, chiude la partita. Finisce 72-56 nel tripudio del PalaBarbuto.

Le due squadre torneranno in campo martedi sera 22 giugno, alle ore 20,45, ancora al PalaBarbuto per gara 2.

Gevi Napoli Basket-APU Old Wild West Udine72-56 ( 22-12;37-27 ;58-41 )

Gevi Napoli Basket: Zerini 9, Klacar NE, Parks 11, Sandri 3, Marini 5, Mayo 12, Uglietti 7, Lombardi 5, Burns 15, Monaldi 5, Cannavina ne, Coralic NE. All. Sacripanti.

APU Udine: Antonutti 5, Giuri 18, Foulland 3, Pellegrino 4, Mian 8, Italiano 8, Nobile, Johnson 3, De Angeli 2, Schina 2, Mobio 3.

All.Boniciolli

Dichiarazione Coach Sacripanti

“Abbiam fatto una buona gara 1, con grande solidità difensiva. La cosa importante è che tutti hanno dato un contributo prezioso, la nostra forza è quella di tenere sempre molto alta l’intensità e quindi è necessario che tutti quelli che scendono in campo non facciano errori in difesa ed abbiano sempre il giusto atteggiamento. Da ora pensiamo alla seconda partita.”

La gara Gevi Napoli Basket-Apu Old Wild West Udine sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.