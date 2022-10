Gevi Napoli Basket, vittoria all’overtime a Pesaro.

Splendida vittoria per la Gevi Napoli Basket che trionfa sul campo della Carpegna Prosciutto Pesaro per 99-97, dopo un supplementare. nella gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Il miglior marcatore della Gevi è Howard, 23 i suoi punti.

Gli azzurri giocano una partita meravigliosa, rincorrendo Pesaro nel secondo tempo, senza mollare mai nei momenti di difficoltà e trovando, nel supplementare, le giocate decisive.

Coach Buscaglia schiera in quintetto Michineau, Johnson, Stewart, Agravanis e Williams, Repesa risponde con Tambone, Abdur-Rahkman, Charalampoupolous, Cheatham e Kravic.

I primi punti della partita sono di Stewart, dalla lunetta, risponde Abdur Rahkman. Gli azzurri partono forte e realizzano un parziale di 6-0 con la schiacciata di Stewart che costringe Repesa al timeout. Questa volta è Pesaro a realizzare il break di 5-0 interrotto da Michineau. A metà quarto siamo sul 13-13 con le triple di Stewart e Charalampoupolos. Segna la Gevi con Agravanis, 5 punti consecutivi per lui, Kravic risponde per Pesaro, Moretti porta il punteggio sul 20 pari e, successivamente, porta la Carpegna Prosciutto in vantaggio. Il quarto si chiude sul 26-20 Pesaro con la tripla di Cheatham.

Segna Zerini, risponde Mazzola, le triple di Zerini e Rarhkman valgono il 31-25 dopo 3 minuti di gioco. Howard realizza dalla lunga distanza, per Pesaro ci sono 4 punti consecutivi di Mazzola. Primi punti della gara per Williams, ma Mazzola segna ancora dalla lunga distanza. Gran stoppata di Zerini su Totè, la tripla di Howard vale il -2, 35-33, a 5 minuti da intervallo lungo. Nuovo allungo Pesaro con Tambone, risponde Williams, ma Cheatham colpisce ancora da fuori. Il punteggio a metà partita è 49-42 con ancora Cheatham a segnare sulla sirena.

Parte bene la Gevi nella ripresa con 4 punti di Williams, segna Tambone ma Agravanis realizza da 3 punti. Dopo 3 minuti di terzo quarto il punteggio è sul 53-53 dopo il canestro di Michineau. Torna a segnare Pesaro con Kravic da sotto ma è ancora Michineau a colpire da fuori. Nuovo parziale per la Carpegna Prosciutto con 2 triple consecutive di Moretti, 61-56 a 4 minuti. Nel finale di quarto Pesaro riesce ad allungare con Totè, 4 punti di fila per lui e con Moretti, che in entrata segna il +10. Howard e Johnson riportano la Gevi a -5 ma ancora una volta sulla sirena, Moretti, segna per la squadra di casa, 71-64 dopo 30 minuti.

Subisce un antisportivo Howard che realizza dalla lunetta, stesso risultato per Cheatham. Ci prova la squadra azzurra con la nuova tripla di Howard, Stewart realizza il -2 sul 73-71, ancora Howard pareggia a quota 73 a 6:30 dalla sirena. Segna Cheatham per Pesaro, allunga Abdur Rahkman ma Uglietti trova il canestro da fuori del -1 a metà tempo. Nuovo canestro dei padroni di casa con Rahkman, Kravic segna, Williams trova il tap-in del -3 ma è ancora Pesaro a realizzare con Abdur Rahkman. La Gevi non molla e risponde colpo su colpo, il triplone di Howard vale il pareggio 85-85 ad un minuto dalla fine. Stewart subisce fallo, non sbaglia dalla lunetta, 87-85 Gevi a 24 secondi, Moretti pareggia in entrata. Si va all’overtime.

Il primo canestro è di Cheatham da sotto, Agravanis fa 1 su 2 dalla lunetta, Cheatham colpisce ancora. Non sbagliano dalla lunetta Moretti e Williams, a metà dell’overtime il punteggio è sul 95-92 Pesaro. Williams fa 1 su 2 ancora, Pesaro sbaglia, Howard pareggia. Succede di tutto, Johnson sbaglia in contropiede, 1 su 2 per Rakhman dalla lunetta, Michineau segna per la Gevi che recupera palla in difesa a 7 secondi. Pesaro commette fallo su Agravanis che non sbaglia dalla lunetta, timeout Pesaro. Johnson commette fallo su Rahkman che fa 1 su 2. Gli azzurri trionfano e conquistano la vittoria 99-97.

Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima 30 ottobre alle ore 20,00 al PalaBarbuto contro la Pallacanestro Trieste.

Carpegna Prosciutto Pesaro- Gevi Napoli Basket 97-99(26-20;49-42;71-64; 87-87)

Pesaro:Kravic 15, Abdur-Rahkman 20, Visconti,Moretti 24, Tambone 4, Stazzonelli ne, Mazzola 6,Charalampopoulos 5, Totè 4,Cheatham 19. All.Repesa.

Napoli : Zerini 5 , Howard 23, Johnson 2 , Michineau 15, Agravanis 19, Dellosto ne, Sinagra ne, Uglietti3 , Williams 17,Stewart 13, Zanotti 2 ,Grassi ne . All.Buscaglia.

Dichiarazione di Coach Buscaglia:

“Siamo contentissimi di questa vittoria su un campo molto difficile contro una squadra forte. Abbiamo dato continuità al nostro gioco, all’idea di non dover mollare mai. Nel secondo tempo siamo riusciti a capire che il nostro lavoro doveva cominciare dalla difesa. Abbiamo disputato un ottimo ultimo quarto. Ogni volta che Pesaro sembrava poter scappare siamo rimasti in partita. Per noi è un grande successo perché è un aspetto su cui dobbiamo lavorare per la nostra crescita.”