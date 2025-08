Gianni Maddaloni e il valore formativo del Judo

- pubblicità -

Il Judo, più che uno sport, è una scuola di vita. Lo sa bene Gianni Maddaloni, maestro e fondatore dello Star Judo Club di Scampia, periferia di Napoli dove da oltre trent’anni forma giovani atleti ma soprattutto cittadini.

«Il Judo è consigliabile ai bambini fin dai 5 anni – spiega – perché imparano subito il rispetto e l’educazione. Prima di salire sul tatami chiedono il permesso, un gesto che insegna rispetto per gli adulti».

Il tatami, il tappeto su cui si pratica, è uno spazio dove valgono regole chiare e condivise. «Nel Judo le donne salgono prima sul tatami, ed è un modo per far capire ai ragazzi il valore della donna, della madre, della famiglia».

Una disciplina che non solo insegna il controllo del corpo, ma ha anche un forte impatto sullo sviluppo emotivo e cognitivo dei bambini: migliora la concentrazione, la gestione delle emozioni, il rispetto delle regole e la relazione con gli altri.

Nello Star Judo Club non si insegna solo a combattere. Si insegna soprattutto a vivere. «Il Judo è uno strumento di legalità e di amore verso gli amici e il territorio». Lo dimostra l’inclusione dei ragazzi diversamente abili, che qui non sono spettatori ma protagonisti. «Noi li chiamiamo bissabili, perché nella vita sono spesso più combattivi delle persone cosiddette normali».

Fondata nel 1992 per volontà del figlio Pino, la palestra è diventata un presidio sociale. Ma il sogno è nato da una promessa: «Mi ero detto che se mio figlio avesse vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi, avrei dedicato la mia vita alla mia gente qui a Scampia. E così ho fatto». Quando Pino vinse l’oro a Sydney, il 18 settembre 2000, quella promessa divenne realtà. «Il Comune mi diede una struttura e io iniziai questo percorso, con l’obiettivo di renderla un bene comune».

Da allora, centinaia di giovani hanno attraversato quelle porte, spesso figli di detenuti, «portati qui dalle madri, che non potevano contraddire i mariti, ma nemmeno negare un’opportunità ai figli».

Oggi, grazie anche allo sport, Scampia è cambiata. «Oggi si parla del campione olimpico, delle associazioni, del lavoro delle scuole e delle forze dell’ordine. In vent’anni abbiamo quasi debellato quella criminalità che ci rendeva famosi nel mondo per le ragioni sbagliate».

Con la sua voce pacata ma determinata, il maestro di Scampia continua ogni giorno a lottare. E se qualche giovane sbaglia strada, Maddaloni non si arrende.

«Il maestro fa la differenza: si è molto più forti dimostrando amicizia e amore che facendo i bulli».