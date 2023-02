Ginnastica–Premiate a Roma le stelle italiane, tre sono napoletane.

Si svolta nel Salone d’Onore del Coni al Foro Italico di Roma la cerimonia di premiazione delle atlete e degli atleti della Federazione Ginnastica d’Italia che hanno conquistato medaglie nei Campionati Europei e Mondiali nel 2022. A dare ulteriore lustro alla prestigiosa manifestazioneorganizzata nel tempio dello sport italiano la presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò, della sua vice Silvia Salis e delSegretario Generale Carlo Mornati. Federginnastica al gran completo con il Presidente Gherardo Tecchi, il Presidente Onorario Riccardo Agabio, l’intero Consiglio Direttivo nazionale, il Segretario Generale Roberto Pentrella e i Presidenti di tutti i Comitati Regionali con i loro Consiglieri.

In sala anche i rappresentanti del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare e dell’Esercito Italiano, mentre per la Polizia di Stato sono intervenuti i vertici delle Fiamme Oro con il Direttore nazionale e Coordinatore dei Gruppi Sportivi, Francesco Montini,ed il Direttore Tecnico nazionale per la Ginnastica, Luca Piscopo. Cerimoniale organizzato in maniera impeccabile da Maria Cristina Casentini con il supporto dell’Ufficio Stampa federale diretto da David Ciaralli che ha presentato l’evento.

Tra le stelle del firmamento italiano, premiate Sofia Raffaeli(Fiamme Oro), campionessa mondiale all around di Ritmica, e Milena Baldassarri(Aeronautica Militare), la squadra delle Farfalle capitanate come sempre da Alessia Maurelli(Aeronautica Militare), quella di Artistica femminile guidata dalla neocampionessa europea Asia D’Amato(Fiamme Oro) e quella di Artistica maschile con il suo leaderNicola Bartolini.

Nelle altre discipline, premiate anche tre atlete campane, tutte della sezione Aerobica, la senior Gaia Laurino e la junior Maria Chiocca, entrambe del California Center Club Monte di Procida di Simona Scotto, e la junior Eva Iurlaro della Fitness Trybe Pomigliano d’Arco di Serena Piccolo che, recentemente, è stata confermata nel ruolo di Direttrice Tecnica Regionale insieme alla Referente di Giuria Chiara Barone.

A consegnare loro i prestigiosi riconoscimenti sono stati i due Vicepresidenti federali, Valter Peroni e Rosario Pitton. Quest’ultimo, napoletano doc, si è poi congratulato con il Presidente regionale Aldo Castaldo unitamente al Consigliere delegato alle discipline non olimpiche Graziano Piccolo, e agli altri Consiglieri presenti al Foro Italico, Maria Teresa Amato, Barbara Zagarella, Vincenzo Porcelli e Ciro Miriani.” Risultati che sono il frutto di sinergie e collaborazioni grazie alle quali la Campania è cresciuta tanto, e potrà continuare a crescere valorizzando quel patrimonio acquisito negli anni con il contributo ed il sacrificio di tanti” ha sottolineato il Vicepresidente Pitton.