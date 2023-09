Giochi del Mare : il Presidente della Fipsas commenta il clamoroso successo della 18^ edizione

Due record del mondo in apnea per disabili, gare di alto livello di beach volley, triathlon, pesca di altura, surfcasting e il ‘Suzuki Challenge’ di nuoto pinnato a cui si sono aggiunte quelle subacquee del ‘Grande Impero Trophy’ di foto e video sub. Il tutto in uno straordinario contorno dove le esibizioni di judo, basket, vela, tennistavolo, salvamento si sono sposate con quelle legate all’ambiente in stretta collaborazione con il Ministero, la Guardia Costiera e l’Area Marina Protetta del Regno di Nettuno.

“Siamo riusciti ancora una volta a coinvolgere il territorio – spiega il prof. Ugo Claudio Matteoli, presidente della Fipsas – oltre ad un gran numero di Federazioni sportive. L’edizione 2023 dei Giochi del Mare si è chiusa con un bilancio sportivo assolutamente positivo perché impreziosita dall’arrivo sulla spiaggia di oltre 1000 studenti che hanno preso parte al format sulla ricerca del talento. Lasciamo Ischia con la convinzione di aver dimostrato che lo sport può rappresentare un traino economico, anche turistico di forte appeal. La Città di Napoli, e la sua Città Metropolitana insieme ai sei comuni dell’isola, ci avevano espressamente chiesto proprio questo, ottenendolo”.