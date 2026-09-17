Giro di Campania, presentata 64a edizione, si corre domenica 20

- pubblicità -

La Sala De Sanctis di palazzo Santa Lucia a Napoli, storica sede della Regione Campania, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione ufficiale del 64° Giro di Campania, in programma domenica 20 settembre.

Il percorso

Saranno 193,1 chilometri dalla Reggia di Caserta a Piazza Plebiscito, con la mitica salita dell’Agerola come punto chiave del percorso: 14km al 6% con scollinamento ai -47 dal traguardo.

Partenza ore 10 dalla residenza vanvitelliana, start ufficiale alle 10:23 a Maddaloni, attraversamento del Sannio, dell’Irpinia e dell’Agro nocerino fino alla Costiera amalfitana, alle 13:30 diretta congiunta di Rai Sport, HBOMax/Discovery+ e canale Youtube della Lega Ciclismo Professionistico, per seguire l’ultima ore e mezza di gara.

Un autentico… giro delle meraviglie in senso orario attraverso tutte le cinque province: oltre a Caserta e alla Città Metropolitana di Napoli, infatti, saranno coinvolte sia Benevento che Avellino e Salerno.

Corona d’alloro in memoria di Fausto Coppi

Inoltre, al Gran Premio della Montagna, il sindaco di Agerola, Tommaso Naclerio, insieme a due agenti di Polizia Municipale in alta uniforme deporranno una corona d’alloro presso la stele dedicata all’impresa del Campionissimo Coppi al Giro di Campania del 1955.

Una cerimonia che avverrà subito dopo il passaggio della gara, mentre sulla discesa verso Castellammare di Stabia e nel tratto finale verso Napoli avverrà l’emozionante braccio di ferro tra attaccanti e inseguitori.

Il Giro di Campania, categoria UCI 1.1, è inserito all’interno della Coppa Italia delle Regioni, attende al via 124 corridori di 18 squadre. A impreziosire la startlist è la presenza di due formazioni World Tour: la Jayco AlUla, ricca di italiani come Andrea Vendrame, Alessandro Covi e Filippo Conca, con un altro ex vincitore di tappa al Giro d’Italia come Filippo Conca, e la Movistar, che accanto a diversi talenti dell’Academy schiera uno scalatore del calibro del colombiano Einer Rubio.

I partecipanti

Ci saranno le Professional italiane: la Polti VisitMalta ha un Ludovico Crescioli in rampa di lancio e Giovanni Lonardi in caso di volata, così come la Bardiani CSF 7 Saber ha sia un Filippo Turconi e un Martin Marcellusi che un velocista come Enrico Zanoncello; la Solution Tech Nippo Rali può contare sul finisseur ucraino Kyrylo Tsarenko e conta ben due atleti campani: Michele Pascarella, originario di Maddaloni (dove sarà posto il chilometro zero) e Giuseppe Sciarra, di Caivano.

L’italo-ungherese MBH Bank Csb Telecom Fort è forte di una batteria di scalatori, tra cui il talentuoso Alessandro Fancellu che a inizio ottobre parteciperà agli Europei con la Nazionale azzurra. Ci saranno le Professional spagnolo Burgos Burpellet, Kern Pharma e Caja Rural Seguros (con l’italiano Stefano Oldani) e la francese Total Energies, dove Mathieu Burgaudeau e Alexandre Delettre sono due nomi da tenere d’occhio.

Folta inoltre la presenza delle Continental italiane: Solme Olmo Arvedi, General Store Essegibi F.lli Curia, Mg K Vis Costruzioni e Ambiente, Beltrami TSA Tre Colli, Biesse Carrera Premac, Padovani Polo Cherry Bank, Technipes inEmiliaRomagna Caffè Borbone (col terzo campano in gara: Ivan Toselli, ex campione italiano Allievi, di Maddaloni) e lo Swatt Club.

La rinata classica campana sarà il culmine di una settimana di grande ciclismo nel Centro-Sud Italia, con Trofeo Matteotti e Giro d’Abruzzo, poi il Gran Premio del Lazio di dopodomani (a cura della stessa Terenzi Sport Eventi che organizza il Giro di Campania) a precedere la straordinaria giornata tra Reggia di Caserta e Piazza Plebiscito.

LE DICHIARAZIONI DELLA CONFERENZA STAMPA (moderata dal giornalista Silver Mele)

Fiorella Zabatta, ⁠Assessora allo Sport di Regione Campania

“Il gran ritorno del Giro di Campania, con quasi duecento chilometri in tutte le nostre province, è frutto di un gioco di squadra, che ha ridato vita a una competizione storica in un momento felice per la Regione e per Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026 e sede dell’America’s Cup di vela. Il ciclismo è sport democratico e inclusivo per eccellenza, entra nelle case senza dover pagare il biglietto, è rilancio dei territori, è cultura, è turismo, è sano impiego del proprio tempo per combattere i mali del secolo. Non uno spot, ma valore stabile per il territorio.

Noi stiamo investendo sugli impianti sportivi, anche ciclistici, come la riapertura alle bici del Velodromo Albricci voluta dall’Esercito. Lo sport e il ciclismo devono essere un volano per la sicurezza, con piste ciclabili vere e una cultura degli utenti della strada. Tantissimi Comuni ci hanno chiesto di far passare la gara per le loro vie, nei prossimi anni stanzieremo risorse per continuare a tener vivo il Giro di Campania”.

Mauro Capone, Commissario straordinario della Lega Ciclismo Professionistico

“Regione, Assessorato regionale e Città Metropolitana di Napoli hanno fatto uno sforzo fantastico per riportare una classica per professionisti in Campania. Un investimento che aiuta il Sud a ritrovare la passione antica per il ciclismo, che non è semplice sport ma è tradizione e cultura. Il ciclismo è l’unica disciplina che va dagli spettatori e dove ognuno di noi può percorrere esattamente le stesse strade dei campioni. Fondamentale è avvicinare i giovani al ciclismo: in Campania il ritorno di questa gara e la riapertura del Velodromo Albricci sono segnali importanti. Ringrazio inoltre Claudio Terenzi per l’organizzazione e tutti gli organi e le persone che hanno permesso di smussare gli angoli e permettere lo svolgimento di un evento che potrà far innamorare del ciclismo i campani. E non solo loro, dato il lavoro che come Lega stiamo facendo per la diffusione nazionale e internazionale dei diritti tv”.

Claudio Terenzi, Organizzatore del 64° Giro di Campania

“Organizzando gare da tanto tempo, sono rimasto sbalordito dall’efficienza della Regione Campania. L’ufficialità di questa corsa è arrivata il 28 luglio, con agosto di mezzo, e grazie a un angelo custode di nome Rino Nasti, figura fondamentale per coordinare e allineare tutte le componenti, e il supporto della Lega Ciclismo, guidata da un commissario campano doc, siamo riusciti a rimettere in piedi un evento storico.

In un weekend rivivranno, dopo 12 e 25 anni, il Gran Premio del Lazio e il Giro di Campania, che ho percepito essere sentitissimi. Sono lieto di aver contribuito in prima persona, e col team di Terenzi Sport Eventi, un percorso che è davvero una splendida cartolina. Complimenti alle amministrazioni!”

Antonella Giannattasio, responsabile comunicazione Reggia di Caserta

“Portando i saluti del direttore ad interim Antonio Tarasco, la Reggia di Caserta ospita con orgoglio il Giro di Campania, è una location perfetta per eventi di questo lustro. Faremo una partenza a Museo aperto, con i visitatori della Reggia che potranno essere spettatori della partenza del Giro di Campania. L’auspicio è che diventi sempre più la location prescelta per altre manifestazioni di grande risonanza e prestigio, portando così sempre più in alto e nel mondo l’immagine del patrimonio culturale italiano”.

Giuseppe Cirillo, Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli

“Come città metropolitana, con il sindaco Gaetano Manfredi, teniamo tantissimo al ciclismo, come testimoniano i quattro anni consecutivi tra il 2022 e il 2025 in cui col Giro d’Italia abbiamo toccato tutti i Comuni. E quando nel 2026 ci siamo trovati in difficoltà, l’intervento della Regione ha permesso di portare a cinque gli anni consecutivi. In questa direzione s’inserisce il Giro di Campania, che mostra meravigliosamente il nostro territorio in mondovisione”.

Roberto Fico, Presidente Regione Campania

“Non è un caso che, dopo un quarto di secolo, torni oggi il Giro di Campania. Oggi c’è un’Assessora dedicata allo Sport, una scelta ben precisa da parte nostra, e c’è la voglia di far rinascere le attività sportive, con programmazione e passione. Il ciclismo rappresenta una corposa tradizione, uno sport realmente popolare, un grande veicolo di promozione sia del territorio che della cultura della bicicletta, portatrice di mobilità sostenibile. Lo sport è collegato alla crescita culturale di un Paese, all’ambiente e alla salute. Tutto ciò che si fa, va letto nel suo complesso stratetico e valoriale. Ringrazio la Città Metropolitana di Napoli, le amministrazioni e le istituzioni ciclistiche. Domenica sarà una grande giornata di sport ma anche un’occasione per sentirci ancora di più parte della stessa comunità. Un’occasion che sicuramente si ripeterà negli anni…”

– Umberto Perna, presidente Comitato regionale Campania della Federazione Ciclistica Italiana

“Il ciclismo campano sta uscendo da un momento buio. La rinascita del Giro di Campania è una nuova luce su un movimento che sta mostrando segnali di crescita, soprattutto nel settore giovanile, ma manca ancora quella massa critica capace di generare continuità, società, gare e magari un nuovo campione che richiami i tempi di Giuliano Figueras o Crescenzo D’Amore. Ringrazio tutti voi per aver regalato un sogno a noi e ai tre ragazzi (Pascarella, Toselli, Sciarra) che correranno una gara professionistica nella loro terra!”