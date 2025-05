Giro d’Italia, primo Kaden Groves, tappa neutralizzata

- pubblicità -

La sesta tappa del Giro d’Italia (Potenza-Napoli di 227 km) se la aggiudica in volata Kaden Groves della Alpecin Deceuninck, che la spunta su Milan Fretin (Cofidis) e Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Beffato Wout Van Aert, scattato con troppo anticipo.

Il gruppo riprende a Napoli i due fuggitivi Van der Hoorn e Paleni. Tappa senza abbuoni o punti per la neutralizzazione dovuta alla caduta di massa ai -70 chilometri, costata il ritiro a Hindley, Smith, Hollman, ma che consente alla maglia rosa Pedersen di rallentare il ritmo senza conseguenze in classifica ed evitare rischi che potessero compromettere il resto del Giro.

La tappa è stata caratterizzata da una maxi caduta quando mancavano 70 km dal traguardo. Per questo la giuria ha deciso che la gara di oggi vale solo ai fini della vittoria di tappa. Non saranno assegnati punti, abbuoni, e altre classifiche dopo la caduta. Tutti gli atleti che taglieranno il traguardo verranno accreditati del tempo del vincitore, non verrà conteggiato nessun tempo limite.