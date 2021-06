Givova Soccer Experience: riparte la rassegna di calcio giovanile targata Ludacs Eventi nel ricordo di Diego.

Con il via libera del governo agli sport di contatto, si torna a respirare finalmente aria di tornei giovanili. Risponde presente anche la tradizionale manifestazione di calcio giovanile estiva ideata dal noto brand Givova.

Luca Serio, amministratore unico della Ludacs Eventi (unica agenzia concessionaria del torneo) non sta nella pelle: dopo lo stop forzato del 2020, dove comunque non sono mancati attestati di stima da parte delle tantissime società che in più di 10 anni hanno portato la rassegna giovanile ai livelli attuali, finalmente ritorneremo a regalare a centinaia di giovani atleti quella gioia ed emozione che solo il calcio sa dare.

Il torneo, come sempre, sarà rivolto ai ragazzi dai 6 ai 17 anni, con raggruppamenti suddivisi per annate.

“Seppur con una dimensione diversa rispetto alle scorse edizioni, dovuta alle limitazioni della pandemia, registriamo adesioni anche maggiori di quanto preventivassimo, segnale inequivocabile della voglia di ritornare alla normalità che attraversa l’intero paese”, afferma Serio.

La kermesse, quest’anno, avrà una sola tappa: in Abruzzo, precisamente a Castel di Sangro e Roccaraso nel week end del 25/27 giugno. Le gare si svolgeranno sui campi comunali di tutto il comprensorio.

La parola d’ordine di questa edizione sarà: ripartire ma in sicurezza.

La scelta della location non è avvenuta per caso, oltre ad essere un territorio dalla grande ricettività turistica, abbiamo riscontrato una grande efficienza e competenza delle strutture preposte al contenimento del Covid 19.

Il territorio metterà a disposizione dell’organizzazione, anche la figura del Covid Manager, impegnata alla corretta applicazione dei protocolli sanitari.

Una menzione speciale va al sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, da sempre vicino al calcio giovanile, e al patron Givova, Giovanni Acanfora, che negli anni ha dimostrato di tenere alla manifestazione quasi più che alla serie A.

Senza queste due personalità, anche il 2021 sarebbe andato in soffitta.

C’è ancora tempo per accaparrarsi qualche posto. Ricordiamo che, al Givova Soccer Experience, si possono iscrivere tutti: società sportive affiliate ad enti di promozione sportiva e FIGC.

Il torneo sarà anche l’occasione per rendere omaggio al miglior giocatore mai nato, ovvero Diego Armando Maradona.

Come iscriversi al torneo

Modalità di iscrizione, news sull’evento e informazioni sul programma sono disponibili sul portale online dedicato al torneo, all’indirizzo www.ludacs.it e alla pagina fb ufficiale Givova Soccer Experience

Per info e iscrizioni: tel. 338/1527345, email givovaexperience@libero.it, sito internet www.givova.it