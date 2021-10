Golf, la “Road to Rome 2023” riparte da Villa Borghese, a due anni dalla Ryder Cup, sabato 30 Piazza di Siena si trasformerà in un “green”.

Due anni dopo l’ultima volta, torna “Golf in Piazza”. Il trofeo ufficiale della Ryder Cup, le meraviglie di Roma sullo sfondo, per una nuova tappa di avvicinamento verso l’edizione italiana della sfida Europa-Usa del 2023. Sabato 30 ottobre (dalle ore 10:00 alle 17:00) Piazza di Siena (Villa Borghese) è pronta a trasformarsi in un “green” per il primo evento 2021 della “Road to Rome 2023”.

Una vera e propria festa dello sport, per un evento gratuito e aperto a tutti, che sarà patrocinato dal Comune di Roma e avrà il supporto della Regione Lazio. E che torna a ripetersi dopo il grande successo del 2019 quando, alla vigilia del 76° Open d’Italia, a Piazza di Siena l’entusiasmo fu importante con oltre 2.500 persone impegnate a scoprire la magia del golf.

Torna “Golf in Piazza”, a Villa Borghese anche il trofeo della Ryder Cup – Dopo lo stop forzato per Covid, torna “Golf in Piazza”. Un’attesa lunga due anni. Era il 27 ottobre 2019 quando nel “Salotto” di Torino, a Piazza San Carlo e Via Roma, sotto la Mole Antonelliana, andò in scena un vero e proprio spettacolo “green”. E adesso si riparte, dalla Città Eterna. Dove sarà presente il trofeo della Ryder Cup, sempre più un’icona popolare, che sarà a disposizione per foto e selfie.

Undici le postazioni di prova allestite per l’occasione a Piazza di Siena, con tanti contest – ma anche attività di animazione e musica – che permetteranno a chiunque lo vorrà di mettere in mostra le proprie abilità con il supporto di maestri qualificati. Nell’ambito di uno scenario unico, a due anni dalla Ryder Cup italiana in programma al Marco Simone Golf & Country Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre 2023.

Su e giù lungo tutto lo Stivale, da Nord a Sud. La “Road to Rome 2023” riprende e continua ad abbracciare tutto il Paese, con l’obiettivo di valorizzare storia, cultura e territori, incrementando anche la crescita del turismo golfistico. Sarà proprio Roma nel 2022 ad ospitare l’International Golf Travel Market – il più grande evento per il settore del turismo golfistico – dal 17 al 20 ottobre tra i Padiglioni della Nuova Fiera Roma, lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel e gli Studi di Cinecittà.

I Partner – L’evento Golf in Piazza, patrocinato dal Comune di Roma, ha come Partner Istituzionale la Regione Lazio. E il supporto di: DS Automobiles (Main Partner); Fideuram (Official Bank); Kappa (Technical Supplier); Lindt Italia ed Eureco (Official Supplier); Corriere dello Sport, Tuttosport e Il Giornale (Media Partner). Official Advisor: Infront Italy.