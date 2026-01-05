Guerri Napoli Basket, impresa sfiorata a Varese

- pubblicità -

Sconfitta in volata per la Guerri Napoli che cede in trasferta all’Openjobmetis Varese per 84-80, nell’anticipo disputato sabato sera. Gli azzurri giocano una partita intensa, arrivando ad un passo dalla vittoria, cedendo solo nelle azioni finali.

Il primo canestro è di Flagg, da tre punti, risponde Alviti, Nkamhoua realizza il primo vantaggio dei padroni di casa, risponde Mitrou-Long. Varese prova un primo allungo con Stewart e Alviti, 17-10, Napoli torna a segnare con Croswell, ma Librizzi segna ancora da 3 punti. Nel finale la Guerri riesce in un minibreak con Bolton e Flagg per il 20-18 dopo un quarto di gioco.

Buona partenza di Varese nel secondo quarto, 4-0 di parziale, Faggian trova il canestro da 3 punti, El Amin accorcia sul -1 ma Iroegbu segna dalla lunga distanza, 27-23. Simms si fa valere al rimbalzo offensivo, sei punti consecutivi per lui e nuovo vantaggio Guerri, a metà tempo il punteggio è 29-30, Bolton e Flagg segnano il 30-35, timeout Varese. Gran giocata di Faggian, Nkamhoua segna per Varese, gioco da 3 punti per Bolton, risponde Moore con sei punti in fila. Nel finale canestro per Mitrou-Long per il 38-42 all’intervallo lungo.

Inizia bene anche nel terzo quarto Varese che impatta con Moore, Mitrou-Long segna in entrata, Croswell riporta gli azzurri sul +6, 44-50 ma Nkamhoua torna a segnare per l’Openjobmetis. Moore realizza col fallo, Varese torna in parità. Si segna poco in questa fase, Librizzi mette la tripla, Bolton segna per la Guerri, Moore realizza in entrata, El Amin e Bolton riportano la Guerri avanti. Il quarto si chiude sulla tripla di Assui, 62-60 dopo tre tempi.

Ottimo inizio di quarto parziale per la Guerri che piazza un break di 0-9 guidato da El Amin e Bolton, Librizzi torna a segnare per Varese, tripla per Stewart, rispondono Simms e Flagg,67-73 a metà quarto, timeout Varese. L’Openjobmetis trova un pesante contro break di 0-7 per tornare avanti, timeout per Coach Magro. Gioco da tre punti per Stewart, segna Mitrou-Long, 2 su 2 per Simms dalla lunetta, Moore segna l’80-78, Simms non riesce nel tap-in mentre Stewart non sbaglia i liberi. Non molla la Guerri con Bolton ma Stewart è ancora preciso. Finisce 84-80 per l’Openjobmetis. La Guerri Napoli tornerà in campo lunedì prossimo, 12 gennaio 2026, alle ore 18:45 all’Alcott Arena contro l’EA7 Emporio Armani Milano.

Tabellino:

Bolton 16, Mitrou-Long 13, Flagg 12, El-Amin 12, Simms 10, Croswell 8, Faggian 6, Treier 3, Caruso, Gentile, Saccoccia, Gloria n.e.

Dichiarazioni di Coach Magro:

“Siamo rammaricati per il risultato, questa partita era importantissima per raggiungere il primo traguardo stagionale. Abbiamo un’altra partita da poter giocare in casa per riuscire nell’obiettivo, contro una squadra molto forte. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, abbiamo scelto quintetti atipici, dando dei frutti in positivo ma abbiamo pagato molto a rimbalzo. Andare in trasferta, perdere 20 palle e concedere tanti rimbalzi in attacco, e nonostante tutto perdere solo nelle azioni finali, lascia grande rammarico. Sapevamo che sarebbe stata una partita di parziali, da parte di entrambe le squadre. Complimenti a Varese per la partita giocata, specialmente nei momenti decisivi. Tutti noi abbiamo responsabilità, ovviamente me compreso, per gli errori fatti. La percentuale scarsa da 3 punti purtroppo ci condanna. Avevamo la possibilità di raggiungere subito un obiettivo importante, abbiamo perso un’occasione ma continuiamo a lavorare. Credo nel gruppo, in quello che stiamo facendo, usciamo a testa alta. Non siamo ovviamente contenti ma guardiamo al futuro per crescere ancora.”