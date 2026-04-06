Guerri Napoli Basket, sconfitta a Brescia

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Sconfitta per la Guerri Napoli che cede in trasferta alla Germani Brescia per 100-85, nella gara valevole per la venticinquesima giornata del Campionato di Serie A, giocata questo pomeriggio all’A2A Arena di Brescia. Gli azzurri, privi di Treier che in settimana subirà un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro e di Mitrou-Long ormai prossimo al suo rientro, dopo aver disputato un ottimo primo tempo, subiscono il rientro di Brescia che allunga nel quarto parziale.

Partono bene gli azzurri con i canestri di Tote ed El-Amin mentre Brescia si affida ad Ivanovic. La Guerri riesce ad allungare sul +6 con 2 triple consecutive ancora di El-Amin, Burnell e Ndour tengono a contatto la Germani sul 15-17. Segnano Doyle, Flagg e Caruso usciti dalla panchina, i liberi di Ivanovic e Della Valle fissano il punteggio sul 23-24 al primo intervallo. Nel secondo parziale tripla immediata per Bolton, risponde il giovane Santinon. Caruso stoppa Della Valle e, successivamente, realizza il gioco da 3 punti, stesso esito per Bolton. Buon momento per la Guerri che, con due triple di El Amin vola sul 32-41. L’attacco di Napoli si ferma però nel finale di parziale e la Germani riesce a rientrare con Bilan e Burnell, 41-44 dopo due tempi.

Tripla per Marshall in apertura di ripresa ma Brescia sembra aumentare l’intensità difensiva e, con Bilan, ritrova il vantaggio. Botta e risposta tra i lunghi, Bilan e Ndour segnano per la Germani, Totè per la Guerri. Due triple di Della Valle permettono il primo allungo Bresciano, Napoli risponde con Flagg ma sono ancora Bilan e Mobio a dare il massimo vantaggio Brescia sul +13. Nel finale i liberi di Bolton e Flagg per il 70-61. Brescia parte forte anche nell’ultimo parziale arrivando al +15 con i canestri di Burnell da sotto e di Mobio da Fuori. La Guerri prova a restare a contatto con Flagg e El-Amin che riportano gli azzurri a -10 ma ancora Mobio dall’Angolo per l’86-73, timeout Magro. Nel Finale la tripla di Della Valle chiude definitivamente l’incontro. Il match si chiude sul 100-85 per la Germani.

Dichiarazione Coach Alessandro Magro:

“E’ molto difficile vincere a Brescia tirando 17 volte in meno, e perdendo cosi tante palle. Abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nel secondo tempo siamo andati in difficoltà. Dovevamo e volevamo correre di più, loro sono stati bravi, nonostante le assenze, a trovare certezze nei giocatori chiave, realizzando tanti punti da palla recuperata. Ora dobbiamo pensare alla partita contro Treviso della settimana prossima, che sarà fondamentale per noi. Siamo completamente focalizzati su questa gara.”

La Guerri tornerà in campo domenica prossima 12 aprile, alle ore 18:30, all’Alcott Arena contro la Nutribullet Treviso.