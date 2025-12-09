Guerri Napoli Basket, sconfitta ad Udine

- pubblicità -

Sconfitta per la Guerri Napoli che cede in trasferta all’APU OWW Udine per 78-71, nella gara valevole per la decima giornata del Campionato di Serie A. La Guerri Napoli ha dovuto fare a meno di Bolton, tenuto precauzionalmente a riposo per un risentimento muscolare.

Parte bene Udine con Bendzius e Christon, Gentile segna il primo canestro per la Guerri, 6-2 dopo 3 minuti. Bendzius mette la tripla, Caruso va a segno dalla media, Udine vola sul +10 costringendo coach Magro al timeout. Segna da 3 punti Flagg, 1 su 2 per Mekowulu ai liberi, Treier realizza dalla media, Flagg sigla il 22-18, timeout Udine. Primi tre punti per Mitrou-Long, risponde Calzavara. Il primo quarto si chiude sul 27-21 Udine.

Tripla per Alibegovic, Mitrou-Long non sbaglia dalla lunetta, ma è ancora Alibegovic da 3 a portare Udine sul +10. Prova a riavvicinarsi la Guerri con El-Amin e Flagg Croswell segna il -4, 33-29. Viene Espulso Coach Magro, Dawkins segna dalla lunetta, Bendzius va con la tripla del +9, timeout Napoli. La Guerri esce bene con la tripla di Gentile ma viene sanzionato un ennesimo fallo tecnico alla panchina azzurra. Segna Flagg dalla media, Caruso fa un gran stoppata e successivamente segna il 39-38. Nel finale segnano Christon e Mitrou-Long. Si va all’intervallo lungo sul 41-39.

La Guerri parte bene con il gioco da 3 di Caruso, tripla di Bendzius, Caruso pareggia a 44. Segna da 3 punti El Amin, Christon riporta Udine avanti con 4 punti consecutivi, El Amin va a segno in penetrazione, risponde Alibegovic, 52-51 APU a 3:20 dall’ultimo intervallo. Minibreak Guerri con Simms e Flagg, Calzavara segna col fallo e, successivamente, mette la tripla del 58-55. Continua il buon momento per Udine con Alibegovic, che segna i liberi del 61-55. Il quarto si chiude sul 63-55 Udine.

Segna Treier dalla lunetta, Christon realizza in entrata, risponde Mitrou-Long. Grande intensità difensiva delle squadre, tripla di Flagg, Christon segna, timeout Napoli. La Guerri non molla e segna da 3 con Mitrou Long, ancora Christon da sotto, risponde Mitrou-Long, timeout Udine. Flagg trova il pareggio a 2 minuti dalla fine ma Christon segna col fallo. Udine va sul +5 con Mekowulu, El Amin segna in entrata, Udine conquista due preziosi rimbalzi in attacco nell’ultima azione offensiva. Christon non sbaglia dalla lunetta, Il match finisce 78-71 per i padroni di casa.

La Guerri Napoli tornerà in campo domenica prossima 14 dicembre, alle ore 18:00, all’Alcott Arena contro la Vanoli Cremona.

Dichiarazione Coach Alessandro Magro:

“Complimenti ad Udine. Sapevamo che la loro classifica fosse bugiarda. Loro sono una squadra solida, compatta, che gioca un’ottima pallacanestro. Sono riusciti, nonostante l’assenza di Hickey, ad inserire un giocatore forte come Christon che stasera ha subito dimostrato il suo livello. Noi abbiamo giocato una partita non all’altezza dal punto di vista dell’energia. Mi prendo la mia responsabilità per non aver disputato una gara adeguata su un campo molto difficile ed ovviamente quella di aver lasciato la squadra, per più di venti minuti, da sola anche se ho un Coaching Staff estremamente valido e capace di gestire la partita. Dobbiamo continuare a lavorare perché c’è ancora tanto da fare per alzare il livello del nostro gioco.“