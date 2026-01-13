Guerri Napoli Basket, sconfitta contro Milano ma ottavo posto che vale la final eight di Coppa Italia

- pubblicità -

Sconfitta per la Guerri Napoli che cede all’EA7 Emporio Armani Milano per 71-77 nella gara della quindicesima giornata d’andata di Serie A, disputata questa sera all’Alcott Arena. Gli azzurri giocano una partita di grande intensità, arrivando ad un passo dal successo. Nonostante il risultato, la squadra di Coach Magro può festeggiare la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, a Torino dal 18 al 22 febbraio, chiudendo il girone d’andata all’ottavo posto in classifica. La Guerri affronterà la Virtus Bologna nei quarti di finale.

Parte bene la Guerri, 5-0 firmato Flagg, risponde Brooks, Croswell riporta avanti gli azzurri, il punteggio è 10-6 a metà primo periodo. Milano torna avanti con Dunston ma Bolton mette la tripla. Flagg segna ancora per il 18-13. Nel finale canestri per Mannion ed El-Amin. Il quarto si chiude sul 23-15 per la Guerri. Gran canestro di Faggian in entrata, Bolmaro e Ricci per Milano, Mitrou-Long segna otto punti per il 33-21 Guerri dopo 4 minuti. Milano reagisce con Bolmaro, 5 punti per lui, timeout Napoli. Flagg colpisce da 3 punti. Equilibrio in questa fase di gioco, Leday segna dalla lunetta, Simms da sotto. Si va all’intervallo lungo sul 38-32 Guerri.

Inizia bene Milano nel terzo quarto con Shields, Croswell segna il tap-in, Leday e Brooks portano l’Olimpia in vantaggio sul 40-41, timeout Napoli. Segnano Ellis e Croswell, la tripla di Bolton riporta avanti la Guerri, pareggia Shields, ancora Leday per l’Olimpia, 45-47 a 2 dall’ultimo intervallo. Uno straordinario Flagg, con due triple consecutive riporta la Guerri sul +5, El Amin non sbaglia dalla lunetta, ma Brooks sulla sirena segna il 55-52, a fine terzo tempo. Tripla per Mitrou-Long, Brooks segna 2 canestri consecutivi per la nuova parità. Realizza Mitrou-Long in entrata, tecnico per Leday, Nebo schiaccia il 62-60 a 6 minuti dall’ultimo intervallo. Segna Shields 5 punti consecutivi, 1 su 2 di Croswell in lunetta, gioco da 3 punti di Brooks, 63-68 ad 1:48 . Gli azzurri non riescono a trovare il canestro, Ellis chiude la partita, vince Milano 71-77. La Guerri Napoli tornerà in campo domenica prossima, 18 gennaio, alle ore 17:00 in trasferta con la Dinamo Sassari.

Dichiarazione Coach Alessandro Magro:

“Credo che la squadra abbia disputato una partita solida, soprattutto dal punto di vista difensivo. Abbiamo giocato una partita da 70 punti subiti contro una squadra dal potenziale offensivo enorme. Abbiamo condotto la partita per larghi tratti, con merito. Ci sono però anche gli avversari, a cui va dato merito. Noi abbiamo avuto la colpa di non muovere più la palla, ma siamo riusciti a restare a contatto fino alla fine. Poi la partita viene decisa dagli episodi, paghiamo la percentuale ai liberi mentre loro hanno dimostrato il talento dei loro giocatori. A metà stagione sei vittorie possono essere sufficienti per la qualificazione alla Final Eight, un traguardo prestigioso, fortemente voluto dal club e dalla squadra, ma nel girone di ritorno penso che possiamo fare ancora meglio. Sono passate 15 settimane dall’inizio, giochiamo una pallacanestro efficace, migliorando ogni settimana. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, dobbiamo essere più cinici nei finali di partita.”