Guerri Napoli Basket, sconfitta interna contro Tortona

Sconfitta per la Guerri Napoli che cede alla Bertram Tortona per 76-82, nella gara valevole per la diciassettesima giornata del Campionato di Serie A, disputata all’Alcott Arena. Gli azzurri tentano la rimonta nell’ultimo quarto arrivando fino al -2, ma il canestro di Vital chiude la partita.

Parte forte la Guerri con il 5-0 di Simms, Flagg segna in contropiede il 9-2 dopo 2 minuti di gioco. Gli ospiti reagiscono con un contro break di 0-9, interrotto dal canestro di Mitrou-Long. Flagg riporta avanti la Guerri, El Amin segna la tripla del 16-11, risponde Hubb. Nel finale, dopo la tripla di Faggian, Baldasso segna da centrocampo per il 21-17 al primo intervallo. Doppia tripla di El Amin ad inizio secondo quarto, dopo i canestri di Biligha e Vital, Pecchia torna a segnare per la Bertram, Mitrou-Long realizza il 31-24 a 6 minuti dall’intervallo lungo. Buon momento per Tortona con i liberi di Vital e Manjon, il gioco da 3 punti di Olejniczak vale la parità, Strautins porta avanti gli ospiti, timeout Napoli. Torna a segnare la Guerri con Caruso, ma Tortona vola con Vital e Strautins sul +8. Il quarto si chiude sul 36-45.

Segnano entrambe le squadre ad inizio terzo parziale, i canestri di Olejniczak e Strautins valgono il +14 per la Bertram, timeout Napoli. Minibreak di 7-0 per la Guerri con Bolton e Simms, 48-57, timeout Tortona. Scambio di triple tra Gorham e Bolton, la schiacciata di Biligha vale il nuovo +8 Tortona. Si va all’ultimo intervallo sul 56-64 Bertram. El Amin prova a riavvicinare la Guerri ma è Pecchia, con la tripla a riportare i suoi sul +9, risponde Flagg per il 65-71 ma è ancora Vital a segnare dalla lunga distanza. Napoli resta a contatto con Simms, ,Bolton in contropiede segna il -4 a 3:30 dalla fine, timeout Tortona. Scivola Simms in attacco, Vital non sbaglia dalla lunetta, Flagg segna in entrata, Bolton per il -2 ad 1 minuto dalla fine, Vital riporta avanti i suoi di 4 dopo una rocambolesca azione. La tripla di Bolton si spegne sul ferro, vince Tortona per 76-82.

Coach Alessandro Magro:

“Conosciamo il valore di Tortona, costruita con un roster per fare le coppe, nonostante giochi solo in campionato. Guardando il lato positivo, Perdiamo di 4 una partita dove segnano da centrocampo, prendono tanti rimbalzi in attacco e noi vinciamo 3 quarti su quattro. Continuiamo però a fare degli errori imperdonabili che ci costano le partite. Questo non deve succedere, si perdono occasioni importanti. Ora il turno di riposo sarà importante per tornare qui a lavorare con idee chiare e servirà più disciplina. Ci vuole cinismo, è una mia responsabilità e ciò deve avvenire il prima possibile. Questa squadra ha dimostrato, nonostante gli errori, di potersela giocare con tutti. Ci siamo stancati di commettere questi errori.”

Gli azzurri, dopo il turno di riposo della prossima settimana, torneranno in campo domenica 8 febbraio, ancora all’Alcott Arena, contro la Reyer Venezia alle ore 16:00.