Guerri Napoli Basket si arrende nel finale a Venezia

Nulla da fare per la Guerri Napoli. La squadra allenata da coach Magro resiste giocando una grande partita con Simms, Bolton e Croswell oltre quota 20 punti, ma cede alla distanza con il punteggio di 106-96 nonostante il tentativo di rimonta nel finale.

I primi punti della partita sono di Caruso, Venezia sorpassa con Wiltjer, due triple per lui, e Bowman, 12-4 Reyer. Torna a segnare la Guerri con Bolton, risponde Bowman, timeout per Coach Magro. Tripla per Simms, Bolton segna due tiri consecutivi per il -4 Guerri, a 3 minuti dal primo intervallo il punteggio è 24-24 pari con il canestro di Mitrou-Long in contropiede. La Reyer segna con Wheatle e Tessitori, Croswell schiaccia, 1 su 2 di Tessitori, Bolton segna ancora da 3. Il primo quarto si chiude sul 30-29 Reyer.

Parte bene la Reyer con un break di 13-1 guidato da Tessitori e Candi, timeout per Coach Magro. Non si ferma la Reyer che continua a segnare mentre la Guerri con Bolton, ferma il parziale di 19-1 ma Bowman segna ancora da fuori. Gli azzurri reagiscono con Simms e Croswell, Bolton segna 5 punti consecutivi riavvicinando la Guerri sul -4. Il quarto si chiude sul 53-48 per la Reyer.

Botta e risposta Simms-Wiltjer, ancora Simms per il -2, Cole segna col fallo, Croswell e Flagg riportano la Guerri a -1 ma Horton e Bowman realizzano da sotto, Parks segna il 67-59, timeout Napoli. Tripla per El Amin, Wiltjer risponde dopo un’azione confusa, Wheatle e Simms segnano dalla lunetta, Venezia vola con la tripla di Candi sul 78-64. Il quarto si chiude 80-66 con il canestro di Gentile.

Ci prova la Guerri con Treier ma la Reyer risponde con Candi. Altri due punti per Croswell, Gentile mette la tripla, gli azzurri tornano a -10, timeout Venezia. Stefano Gentile segna 5 punti in fila portando il punteggio sul 90-83, ma fallo tecnico per il n.22 Guerri. Simms non sbaglia dalla lunetta, ma Wheatle segna per Venezia, i 5 punti consecutivi di Wiltjer riportano Venezia sul 98-86. Non molla la Guerri, minibreak di 5-0, 98-91, timeout Venezia. I canestri di Cole chiudono definitivamente l’incontro. Finisce 106-96 per la Reyer. La Guerri Napoli tornerà in campo domenica prossima 28 dicembre, all’Alcott Arena, alle ore 18:30, contro l’Acqua San Bernardo Cantù.

Intanto lunedì 22 dicembre alle ore 15:00, nella Sala della Loggia di Castel Nuovo – Maschio Angioino, verrà presentata ufficialmente alla stampa la nuova maglia celebrativa Guerri Napoli “Special Edition”, in onore del 2500° anniversario della città di Napoli.

Interverranno all’evento: Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli; Flavia Matrisciano, Direttore Esecutivo della Fondazione Santobono–Pausilipon Onlus; Gennaro Cozzolino, Direttore Marketing di Givova; e Fausto Della Villa, Creative Director di Sport Media House. Per Guerri Napoli interverranno l’allenatore Alessandro Magro, il direttore generale James Laughlin, il direttore sportivo Alessandro Di Fede e Savion Flagg, ambasciatore della maglia celebrativa “Special Edition”.

Tabellino:

Flagg 3, Mitrou-Long 2, El-Amin 3, Croswell 20, Faggian, Saccoccia n.e., Gloria n.e., Treier 3, Gentile 10, Simms 27, Caruso 4, Bolton 24.

Dichiarazioni Coach Alessandro Magro:

“È stata la partita che ci aspettavamo tra due squadre che amano correre, votate all’attacco. Per gli spettatori è stata una partita molto piacevole. Noi siamo una squadra che ha dimostrato di avere qualità e di non mollare, abbiamo giocato con fiducia cercando di seguire il nostro piano partita. Limitare tutti i giocatori della Reyer è molto difficile, abbiamo cercato di limitare Wiltjer attaccandolo molto. La partita è girata nel finale del terzo quarto, mi prendo le responsabilità per le scelte che abbiamo fatto. Ho deciso di provare ad abbassare il quintetto, per allargare il campo, per cercare di togliere spazio a Tessitori. Non siamo contenti ovviamente della sconfitta, ma la prestazione fatta, in trasferta, è stata buona. Abbiamo giocato una buona partita offensiva, facendo la gara che volevamo fare. Vedo il bicchiere mezzo pieno, ora siamo attesi da una partita fondamentale, con Cantù in casa, per continuare a sperare nelle Final Eight.”

REYER VENEZIA – GUERRI NAPOLI 106-96

(30-29, 23-19, 27-18, 26-30)