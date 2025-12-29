Guerri Napoli Basket supera Cantù

- pubblicità -

Ancora una convincente prestazione alla Alcott Arena, sold out, per la Guerri Napoli. La squadra allenata da coach Magro supera l’Acqua San Bernardo Cantù 98-86 e consolida l’ottavo posto in classifica ultimo utile per agganciare le Final Eight di Coppa Italia.

Miglior realizzatore per gli azzurri Mitrou-Long con 20 punti e 10 assist, in campo nonostante l’attacco febbrile che lo aveva colpito questa mattina. La gara a metà secondo quarto è stata sospesa per consentire la sostituzione dell’intero tabellone provocato da una schiacciata di Basile.

Parte forte Cantù con un parziale di 0-9, il primo canestro della Guerri è di Simms, Sneed segna il 4-12 da fuori. Scambio di triple tra Mitrou-Long e Gilyard, Ballo segna, dalla lunetta il 7-16 a metà quarto. Napoli realizza con Caruso e Faggian, Sneed segna col fallo, El Amin riavvicina gli azzurri con 4 punti consecutivi, Bolton pareggia sul 21-21 dopo il primo quarto.

Primo vantaggio Napoli con El-Amin, minibreak di Cantù, ma Simms risponde con la tripla del 26-25. Un canestro di Basile distrugge il tabellone dell’Alcott Arena, il gioco si ferma per procedere alla sostituzione dell’intera struttura. Segna col fallo Mitrou-Long, Simms mette la tripla del 34-29, timeout Cantù. Torna a segnare Cantù con Green, Mitrou-Long segna 7 punti consecutivi, Flagg in contropiede realizza il 45-33 a 2 minuti dall’intervallo lungo. Tripla per Moraschini, Caruso schiaccia, Flagg realizza da sotto. Il secondo quarto si chiude sul 51-40 Guerri.

Segna Moraschini, Simms risponde con la tripla, ma è ancora Moraschini a riavvicinare Cantù prima del canestro in entrata di Mitrou-Long. Equilibrio in campo, segnano Gilyard e Caruso, Bolton realizza il 60-48. Segnano dalla lunetta entrambe le squadre, El Amin risponde a Green, Faggian segna dalla media. Il quarto si chiude sul 72-57 Guerri con la schiacciata di Croswell.

Giocano bene gli azzurri con Bolton, a segno in penetrazione, Bortolani e Ajayi riavvicinano Cantù sul 76-67, timeout Napoli. Canestro straordinario di Mitrou-Long che, insieme a Simms, riportano gli azzurri sull’83-68 a metà tempo. Cantù prova a rimanere in partita con Bortolani, 86-76, ma Bolton chiude l’incontro. La partita finisce con le schiacciate di Croswell che fissano il punteggio sul 98-86, l’Alcott Arena può festeggiare con i giocatori della Guerri.

La Guerri Napoli tornerà in campo sabato prossimo, 3 gennaio 2026, alle ore 18:15 sul campo della Openjobmetis Varese.

Tabellino:

Flagg 6, Mitrou-Long 20, El-Amin 10, Croswell 14, Faggian 4, Treier 5, Gentile, Simms 16, Caruso 6, Bolton 17, Saccoccia n.e., Gloria n.e.

Dichiarazione Coach Alessandro Magro:

“Ci fa estremamente piacere aver avuto un altro sold-out all’Alcott Arena ed è davvero bello giocare una partita di questo tipo, in questo ambiente. Vogliamo costruire qualcosa di serio ed abbiamo bisogno di questo sostegno. Era una partita importante, un altro piccolo passo di avvicinamento verso la Final Eight di Coppa Italia. La testa va già a Varese, partita fondamentale per cercare di raggiungere questo obiettivo. Stiamo meritando rispetto per quello che stiamo facendo. Abbiamo iniziato molto soft, ho scelto di non chiamare timeout per far reagire la squadra. Dopo l’interruzione abbiamo mantenuto sempre il controllo della gara. Tutti i giocatori che sono scesi in campo hanno dato il loro contributo. Ora torniamo a lavorare con grande umiltà verso la prossima partita.”



Dichiarazione Naz Mitrou Long:

“È stata una grande partita. Tutta la squadra ha giocato molto bene, sono molto contento questa sera. Devo ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff e la mia famiglia che mi sono sempre stati vicini. E’ bellissimo vincere qui all’Alcott Arena.”