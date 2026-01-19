Guerri Napoli Basket vince a Sassari

- pubblicità -

Vittoria in trasferta per la Guerri Napoli che vince sul campo della Dinamo Sassari per 84-78, nella gara valevole per la sedicesima e prima giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Gli azzurri, senza Simms, tornato negli Stati Uniti a causa di un grave lutto familiare, trovano l’allungo decisivo nel quarto parziale, resistendo ai tentativi di rimonta della Dinamo.

Parte bene Sassari, 4-0, risponde Flagg con la tripla, Mitrou-Long segna dalla media, Ceron riporta avanti la Dinamo sul 7-5. Minibreak per Napoli, 5-0, canestri per Pullen e Bolton, Vincini pareggia a 14 a 3 minuti dal primo intervallo. Segna El-Amin, Caruso realizza il 17-20 dopo dieci minuti. Inizia meglio Sassari con la tripla di Johnson, Gentile segna in entrata, McGlynn porta avanti la Dinamo ma Flagg e Mitrou-Long riportano avanti la Guerri, ma i padroni di casa, con un minibreak di 5-0, si portano sul 30-27, time-out Napoli. Doppia tripla di Mitrou-Long, Flagg riporta avanti gli azzurri a 3 dall’intervallo lungo. Il quarto si chiude sul 37-39 Guerri.

Primi punti per Croswell, Sassari pareggia con Thomas, Bolton e Caruso riportano avanti gli azzurri, Buie non sbaglia dalla lunetta ma El-Amin in entrata segna il 46-49 a metà quarto. Continua il buon momento per Napoli che trova un’altra tripla di Mitrou-Long, 47-54, timeout Sassari. Nel finale di parziale Sassari si avvicina con Thomas e Zanelli, El-Amin e Gentile rispondono per la Guerri, Thomas sulla sirena segna il 57-61. Tripla per El Amin, botta e risposta tra Mezzanotte e Croswell, Flagg segna il 62-71 dopo 4 minuti di gioco mentre Caruso stoppa gli attacchi della Dinamo e, successivamente, porta la Guerri sul massimo vantaggio. Reagisce Sassari con un 6-0 di parziale, tripla di Visconti e Buie, Treier è prezioso con rimbalzo offensivo e 2 liberi, Flagg riporta Napoli a +10 ma ancora Visconti e Buie riavvicinano i padroni di casa a -4, time-out Napoli. Torna a segnare la Guerri con Mitrou-Long, risponde Thomas, 1 su 2 di Flagg ai liberi, sbaglia Sassari in attacco. Vince la Guerri per 84-78.

Tabellino:

Flagg 16, Mitrou-Long 19, El-Amin 18, Croswell 9, Faggian 1, Saccoccia, Treier 2, Gentile 2, Caruso 9, Bolton 6, Esposito n.e., Gloria n.e.

Dichiarazione Magro:

“Ci tengo a dire una cosa fondamentale, che va oltre la pallacanestro. Vedere Achille Polonara e l’accoglienza ricevuta è stato davvero emozionante, una grande testimonianza di società ad un ragazzo splendido che sta combattendo una partita importantissima. Giocare a Sassari non è mai facile. Abbiamo portato a casa due punti importanti, portandoci 2-0 negli scontri diretti. La Dinamo, al completo, ha dimostrato di essere una squadra davvero forte. Con questa vittoria ci manteniamo nel gruppo delle squadre che lottano per i playoff e ne siamo contenti. Non è stata una bella partita ma quando riesci a vincere queste gare un allenatore può essere comunque contento.”

Dichiarazione El-Amin:

“Siamo riusciti a controllare la gara al rimbalzo. Abbiamo gestito ogni possesso nel modo migliore. È una vittoria importante in trasferta, per iniziare al meglio il girone di ritorno. Ho giocato una buona partita, spero di poterne fare ancora tante altre.”

La Guerri Napoli tornerà in campo sabato prossimo, 24 gennaio, alle 18:15, alla Alcott Arena contro la Bertram Tortona.