Guerri Napoli Basket, vittoria contro Cremona

- pubblicità -

Splendida prestazione della Guerri Napoli che torna al successo dominando la Vanoli Cremona 102-76 al termine della gara, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, disputata domenica sera all’Alcott Arena.

Gli azzurri, che non hanno potuto contare sul pieno apporto di Caruso febbricitante, giocano una partita di grande intensità e determinazione, e con questo successo agganciano l’ottavo posto in classifica.

Il primo canestro della partita è di Willis, da 3 punti, segnano Mitrou-Long e Casarin, Bolton realizza in entrata, la tripla di Simms vale il pareggio dopo 3 minuti. Primo vantaggio Guerri con Flagg, pareggia Anigbogu, Croswell porta il punteggio sul 14-10. La Vanoli torna a segnare con Anigbogu, ma Simms colpisce ancora dalla lunga distanza, Durham risponde, il quarto si chiude sul 20-17 Guerri. Tripla per Flagg, Jones segna in entrata, Casarin riporta la Vanoli sul 23-21.Minibreak Napoli, Bolton segna col fallo, timeout Vanoli. Cremona torna a segnare con Jones, 9-0 di parziale Guerri con Treier, El-Amin e Mitrou-Long, 37-23 e nuovo timeout Vanoli. Botta e risposta da 3 punti tra Veronesi e Flagg, 4 punti consecutivi per Croswell, Mitrou-Long segna il 47-28. Si va all’intervallo lungo sul 54-35 con il canestro di Treier.

Parte bene Cremona nella ripresa, 5-0 di parziale interrotto da Simms, Flagg e Bolton portano la Guerri sul 64-42, Durham segna per Cremona ma è ancora Flagg a schiacciare l’alley-oop del 67-48, timeout Vanoli. Tripla per Treier, gioco da 3 punti a segno per Grant, Bolton segna in entrata. Si va all’ultimo intervallo sul 75-57 per la Guerri. Tripla per Faggian e Treier, gli azzurri volano sul +24 ancora con Faggian. Gli ultimi minuti di gara fissano il punteggio sul definitivo 102-76 per la Guerri, con il canestro finale di Mirko Gloria al debutto, che può festeggiare il successo con il pubblico dell’Alcott Arena.

La Guerri Napoli tornerà in campo Domenica prossima 21 dicembre, alle ore 16:00 in trasferta sul campo della Reyer Venezia.

Tabellino:

Flagg 21, Mitrou-Long 11, El-Amin 9, Croswell 14, Faggian 5, Saccoccia, Gloria 2, Treier 14, Gentile, Simms 11, Caruso, Bolton 15.

Dichiarazione Coach Alessandro Magro:

“Vittoria molto importante per i nostri obiettivi. Volevamo ripartire con una bella prestazione, davanti al nostro pubblico, per noi fondamentale. Abbiamo fatto una partita migliore anche rispetto alle nostre aspettative. Era una gara che riservava molte insidie. Abbiamo giocato con grande ritmo, dopo un inizio un po’ complicato abbiamo preso in mano la partita. Abbiamo fatto una buona prestazione da tre punti ed un’ottima lettura della gara. Cremona è una squadra capace di mettere in difficoltà gli avversari, noi siamo stati capaci di rispondere sempre ai loro tentativi. Tutti hanno contribuito a questa vittoria e questo aumenta la fiducia nel lavoro che stiamo facendo. Siamo lì, con il rimpianto di partite che potevano finire in maniera diversa. Mancano quattro partite alla fine del girone d’andata e vogliamo continuare a sognare in grande.“

Dichiarazione Kaspar Treier:

“Abbiamo fatto un buon lavoro, tutto quello che avevamo provato in settimana ci è riuscito sia in difesa che in attacco.”