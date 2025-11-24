Guerri Napoli Basket, vittoria contro Sassari

- pubblicità -

Splendida vittoria per la Guerri Napoli che supera il Banco di Sardegna Sassari per 86-75, nella gara disputata domenica sera all’Alcott Arena. Gli azzurri, privi di Mitrou-Long out per un problema alla caviglia, sono trascinati dai 24 di Flagg, ma tutti i giocatori chiamati in causa da coach Magro hanno dato un prezioso contributo.

Il primo canestro della partita è di Bolton, equilibrio nelle prime fasi, Ceron dalla lunetta porta Sassari al primo vantaggio. Napoli torna a segnare con Flagg, botta e risposta tra Buie e Flagg, 8-9 dopo 4 minuti di gioco. Segna Sassari con Ceron e Thomas, la tripla di Flagg vale il 15-16 ma Johnson segna in entrata. Grande intensità in campo, Flagg pareggia dalla lunetta, Bolton riporta la Guerri avanti. Nel finale Napoli schiacciata di Croswell, Mezzanotte segna il gioco da 3 punti per il 24-21 dopo 10 minuti.

Altro alley-hoop per Croswell, tripla per Beliauskas, El-Amin segna dalla media, Bolton colpisce in entrata, El Amin e Flagg segnano i canestri del 36-26 a metà quarto, timeout Sassari. La formazione ospite prova a riportarsi sotto coi tiri liberi, la tripla di Buie vale il 36-32 a 4 minuti dall’intervallo lungo. Ancora Flagg per la Guerri, gli azzurri volano sul +10, El Amin colpisce dalla lunga distanza, risponde Thomas da sotto, Bolton segna per la Guerri. Il quarto si chiude sul 48-39 Napoli.

Segna Sassari con McGlynn, risponde Gentile dalla media, importante Tripla per Treier che riporta la Guerri a +10, risponde Beliauskas, Bolton inventa un altro gioco da 3 punti, Sassari si riavvicina con Buie, 56-50, timeout Napoli. Ancora Sassari con Buie, la Guerri torna a segnare con Bolton, Vincini e Johnson riportano Sassari a -1 a 1:30 dall’ultimo intervallo. Nel finale di tempo Flagg trova 5 punti fondamentali per il 63-57.

Segna subito Johnson da 3, Croswell appoggia da sotto, ma è ancora Beliauskas a colpire dalla grande distanza, 2 su 2 per Croswell, Sassari accorcia ancora con Zanelli, ma c’è la tripla di Bolton e il canestro di Flagg che riportano Napoli sul +9, timeout Sassari. Gli ospiti non mollano e segnano con la tripla di Buie, Croswell segna due canestri consecutivi, le giocate di Simms, con stoppata e tripla, chiudono la gara. Il match finisce 86-75 per la Guerri. La Guerri Napoli tornerà in campo, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, domenica 7 dicembre alle 16:00 in trasferta contro l’APU Old Wild West Udine.

Tabellino:

Flagg 24, Mitrou-Long n.e., El-Amin 14, Croswell 18, Faggian, Saccoccia, Gloria n.e., Treier 3, Gentile 4, Simms 3, Caruso 3, Bolton 17.

Dichiarazione Coach Alessandro Magro

“Voglio dedicare la vittoria a mia figlia Emma che questa sera era all’ALCOTT Arena, e non era presente ad un mio incontro da oltre un anno. Ci tenevamo a fare una partita diversa rispetto a quella con Brescia. Avevo parlato di una settimana complicata, abbiamo dovuto fare a meno di Treier a causa di un colpo al sopracciglio e poi un virus che lo ha tenuto fuori. Mitrou-Long non era al 100%, aveva dato la sua disponibilità ma è stata una mia scelta non forzarlo. C’era bisogno che tutti fossero al massimo per ottenere questi due punti. Era importante fare questa partita in casa. Volevamo fortemente vincere questa gara. Ci vuole tempo per costruire un progetto vincente, ma stasera volevamo dimostrare al nostro pubblico e a noi stessi che noi ci teniamo. Sono molto orgoglioso della reazione della squadra”