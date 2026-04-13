Guerri Napoli Basket, vittoria contro Treviso

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Straordinaria vittoria della Guerri Napoli che supera la Nutribullet Treviso per 88-71, nella gara della 26° giornata di Serie A, disputata all’Alcott Arena, nella prima di Coach Repesa sulla panchina della Guerri. Gli azzurri, conducono la partita giocando con grande intensità difensiva, dominando a rimbalzo, conquistando due punti fondamentali.

I primi punti della partita sono di Doyle, risponde Macura, la tripla di Pinkins vale l’8-8 dopo 4 minuti. A metà tempo Faggian, in quintetto questa sera, trova un gran gioco da 4 punti, Whaley schiaccia dopo la palla recuperata, ancora Faggian da 3 punti, 17-10 Guerri. Nel finale parziale della Nutribullet, si va al primo intervallo sul 17-15. Continua il buon momento della squadra ospite, Radosevic e Chillo portano avanti Treviso, time-out Repesa. Segna Caruso per Napoli, Weber per Treviso, Doyle da 3 punti, Abdur-Rahkman in entrata. Il punteggio a metà quarto è sul 24-23 Guerri, la tripla di El Amin costringe Nicola al timeout. Meglio le difese degli attacchi ma Flagg, con 5 punti in fila, porta Napoli sul +7. Nell’ultimo minuto triple per Macura ed El-Amin, Cappelletti segna col fallo. Il quarto si chiude sul 37-33.

Tripla per Doyle in apertura terzo quarto, Totè fa 3 su 4 dalla lunetta, e poi segna il +10, timeout Nicola. Triple per Mitrou-Long e Weber, ancora Mitrou per il 52-40 a metà tempo. Treviso prova a rientrare a contatto con Macura e Miaschi, Caruso segna per la Guerri, 55-47 a 2 minuti dall’ultimo intervallo. Il quarto finisce sul 59-52 per la Guerri. Segna Radosevic da 3 punti, risponde Whaley, la tripla di Mitrou Long vale il 65-55. Treviso si riavvicina con Macura, Bolton in entrata, El Amin per il 69-59 a 6 dalla fine, timeout Nutribullet. Mitrou-Long subisce antisportivo di Chillo, Caruso schiaccia, Weber riporta Treviso sul -10 a 4 alla fine. Gli azzurri continuano a dominare a rimbalzo, la tripla di Bolton dall’angolo chiude la partita. La Guerri vince 88-71, con questo successo Napoli sale a 18 punti in classifica, l’Alcott Arena può festeggiare.

La Guerri Napoli tornerà in campo domenica prossima 19 aprile, alle ore 16:30, in trasferta con l’EA7 Emporio Armani Milano.

Tabellino:

Mitrou-Long 14, Bolton 13, Caruso 13, El-Amin 11, Totè 9, Doyle 9, Faggian 7, Whaley 7, Flagg 5, Forchetta n.e., Esposito n.e., Gloria n.e.

Dichiarazione Coach Jasmin Repesa:

“Sapevamo che era una partita da vincere a tutti i costi. Si è sentito il nervosismo ad inizio gara, con troppe palle perse. Abbiamo vinto e voglio fare i complimenti ai ragazzi, allo staff, alla nostra società ed al nostro pubblico. Non abbiamo giocato bene e ne dobbiamo essere consapevoli. Una squadra con obiettivi importanti deve ragionare in questo modo. Ora abbiamo un’altra settimana di lavoro per cercare di migliorare, per essere più fluidi e sbagliare meno. Ci sono tante cose da fare ma sono ambizioso perché vedo grande disponibilità da parte di tutti.”