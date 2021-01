Tarcisio Burgnich, Alessandro Renica, Giuseppe Bruscolotti, Ciro Ferrara e Ruud Krol. Sono questi i 5 migliori difensori della storia del Napoli, o comunque tra i migliori di sempre che hanno vestito la maglia del prestigioso club partenopeo.

Alcuni di questi forti difensori, tra l’altro, hanno vestito la maglia azzurra negli anni d’oro del Napoli, ovverosia in corrispondenza di quelli, con in campo il grande Diego Armando Maradona, che hanno tra l’altro portato alla conquista di due scudetti, rispettivamente, nelle stagioni 1986-1987 con il mister Ottavio Bianchi in panchina, e poi nella stagione calcistica 1989-1990 con alla guida il mister Alberto Bigon.

Quelle del Napoli, contrariamente alle scommesse ed ai pronostici dell’epoca, furono due conquiste e due vittorie a dir poco memorabili in quanto i partenopei ebbero la meglio sulla Juventus, sull’Inter e sul Milan che al tempo erano davvero degli squadroni. Con giocatori di classe come Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge e Marco van Basten.

I migliori difensori della storia del Napoli da Burgnich a Renica

Tornando ai migliori difensori del Napoli, Tarcisio Burgnich ha vestito la maglia azzurra dal 1974 al 1977. E’ considerato, tra l’altro, uno migliori difensori della storia del calcio italiano. Non a caso, dal 1963 al 1974, Tarcisio Burgnich è stato pure uno dei punti fermi della Nazionale italiana di calcio. Per rendere l’idea, Tarcisio Burgnich è stato uno degli eroi della cosiddetta partita del secolo, ovverosia il match Italia-Germania Ovest vinto dagli azzurri per 4 a 3 a Città del Messico.

Alessandro Renica, prima di chiudere la carriera con il Verona, è stato un difensore del Napoli dal 1985 al 1991. E’ stato il protagonista del primo scudetto del Napoli, praticamente come titolare fisso, così come ha lasciato il segno pure nella conquista della Coppa Italia 1986-1987 e della Coppa Uefa 1988-1989.

Pure Bruscolotti, Ferrara e Krol tra i più forti difensori azzurri di sempre

Giuseppe Bruscolotti, tra i difensori del Napoli, è una vera e propria bandiera in quanto ha chiuso la sua lunga carriera calcistica proprio con la maglia azzurra. Nel dettaglio, dopo la prima breve fase da giocatore professionista nel Sorrento dal 1970 e fino al 1972, infatti, Giuseppe Bruscolotti ha vestito la maglia del Napoli dal 1972 e fino al 1988 vincendo uno scudetto, due Coppe Italia ed una Coppa di Lega Italo-Inglese.

Pure Ciro Ferrara per molti anni è stato uno dei migliori difensori della storia del Napoli, e precisamente dal 1984 al 1994 per poi passare alla Juventus dove ha chiuso la sua carriera di calciatore professionista. Tra gli anni 1980 e 1990 Ciro Ferrara è stato annoverato tra i migliori difensori della Serie A oltre ad essere stato uno dei punti fermi della Nazionale di calcio italiana.

Pure Ruud Krol, dopo una lunga militanza con l’Ajax, ha lasciato il segno a Napoli dal 1980 al 1984. Nella prima stagione con Ruud Krol in campo, il Napoli fu non a caso capace di lottare in Serie A per lo scudetto fino alla fine per poi chiudere al terzo posto dietro alla Juventus ed alla Roma.