Il 24 settembre a Villa Literno (Ce), arriva la tappa dell’Inclusive Padel Tour.

­ Lo sport inclusivo, grazie al sostegno delle attività imprenditoriali locali, fa tappa in provincia di Caserta. Gli atleti paralimpici Alessandro Ossola e Riccardo Cotilli, assieme ai ragazzi dell’associazione Bionic People, si sfideranno in un torneo di padel presso lo Zodiaco Sporting Hub di Aversa (CE). L’evento è gratuito ed aperto a tutti. L’idea dell’Inclusive Padel Tour è nata nel 2021, quando Alessandro Ossola, Presidente dell’Associazione Bionic People, si è reso conto durante un circuito di padel che, semplicemente aggiungendo un ulteriore rimbalzo per i giocatori disabili, questo sport può diventare quello più inclusivo del futuro. Dopo mesi di partite e allenamenti presso il Centro Sportivo Robilant di Torino, è stato lanciato il primo Inclusive Padel Tour italiano che ha coinvolto diversi enti tra cui il Bionic People Team e l’Associazione di Promozione Sportiva US Acli. Da quel momento i ragazzi di Bionic People si impegnano ad aumentare la visibilità del progetto partecipando a diversi tornei, molti dei quali organizzati da ex calciatori tra cui Amoruso, Budel, Totti, De Rossi, Ferrara, Vieri, Di Biagio, Corradi, Cabrini e molti altri. La prima tappa si è svolta a Pesaro, con buona partecipazione e grande curiosità di pubblico. Dopo Pesaro, la seconda tappa è stata organizzata a Torino. Grazie al crescente interesse, la tappa piemontese è stata raccontata dalle telecamere della RAI. Le prossime tappe saranno organizzate a Milano e Roma e culmineranno in uno speciale evento internazionale a Montecarlo. Attraverso le competizioni, l’associazione organizzatrice mira a raccogliere fondi per formare nuovi giocatori

con disabilità e ampliare il movimento prima a livello europeo e poi a livello mondiale. https://www.inclusivepadeltour.com – https://www.bionicpeople.it Main Sponsor dell’evento è ORTOPEDIA UCCIERO.

L’Ortopedia Ucciero è una struttura specializzata in produzione e vendita di ausili ortopedici su misura per ogni esigenza. La storia dell’Ortopedia Ucciero fonda le sue origini nella solida esperienza nel campo degli ausili ortopedici in cui l’Azienda è presente da oltre 10 anni. La voglia di offrire un servizio all’avanguardia contraddistingue la nostra attività ed è grazie a questo spirito che nasce il progetto “Ortopedia Ucciero”. Grazie al laboratorio di produzione interno che adotta le migliori tecnologie disponibili e all’elevato grado di professionalità dei tecnici ortopedici, si pone di diventare un’eccellenza del Centro-Sud Italia. Gli operatori sono specializzati nella realizzazione di ausili ortoprotesici: dai plantari ai busti correttivi, fino a protesi e tutori per ogni specifica necessità. Affidarsi ai nostri tecnici e specialisti significa essere seguiti passo dopo passo, sentendosi parte di un processo riabilitativo il cui obiettivo è il miglioramento della propria quotidianità. Con il nostro operato ci prefiggiamo di soddisfare ogni esigenza di salute e benessere. https://www.ortopediaucciero.it Si ringraziano Zodiaco Sporting Hub, Ditta Andreozzi & C. e Studio Esse.