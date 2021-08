Il baronetto di Posillipo, un docu-film su Gianni Improta.

Giovanni Improta è per tutti i napoletani l’indimenticabile baronetto di Posillipo

( nomignolo che gli venne affibbiato per la sua signorilità) un calciatore outsider e fuori dagli schemi che ha contribuito a rendere grande la squadra del Napoli negli anni settanta. Improta oltre ad aver indossato la mitica maglia azzurra ha giocato con squadre di serie a come il Catanzaro e la Sampdoria, costruendo una carriera ricca di successi e soddisfazioni anche come allenatore e dirigente sportivo.

Due registi cinematografici Andrea Natale e Giuseppe Sciarra hanno deciso di raccontarci la sua storia con un documentario in lavorazione.” Ci tenevamo a parlare di un giocatore sui generis per il mondo del calcio che si è sempre contraddistinto in campo per il suo stile asciutto e i modi pacati in netta contrapposizione con gli stereotipi calcistici” – affermano Giuseppe Sciarra e Andrea Natale.

Un giocatore dal cuore d’oro Giovanni Improta con una bella storia personale alle spalle che vale la pena conoscere, fatta di sacrifici e battaglie vinte portate avanti con tenacia. Un giocatore ancora nel cuore dei napoletani, una figura leggendaria del calcio di quegli anni a cui era doveroso, a dire di Sciarra e Natale, rendere tributo con un documentario che parlasse della sua storia, una favola a lieto fine che può essere da esempio per molti.

Giuseppe Sciarra tiene particolarmente a questo progetto perché Giovanni Improta è suo zio. A tal proposito su Improta ha detto: ” Zio Gianni è sempre stato l’orgoglio di tutta la famiglia raccontarlo e raccontare la famiglia di mia madre, un pezzetto importante della loro vita rappresentato da un uomo straordinario che ammiro profondamente e che per me è un modello da seguire e imitare. Sono sempre stato fiero di mio zio e del grande uomo che è.”

Il presente di Giovanni Improta oggi si chiama sambenedettese dove ricopre il ruolo di direttore dell’aria tecnica. Una nuova sfida a cui il baronetto di Posillipo si sta dedicando da un paio di mesi con l’impegno e la grinta che lo contraddistinguono da sempre, in attesa di vedere il documentario sulla sua vita pronto a fare ulteriormente breccia nel cuore di chi lo ama da sempre e di quelle giovani generazioni che ne hanno sentito parlare ( e che sicuramente ne resteranno affascinate).