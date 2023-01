Il freddo non ferma la solidarietà, tanti vip a Padel Vip Celebrities.

Una fredda giornata invernale riscaldata dall’entusiasmo di tanti volti noti, riuniti per sostenere i progetti di SOS Villaggi dei Bambini.

L’evento “Padel Vip Celebrities”, organizzato ieri a Roma, è riuscito a coniugare sport e solidarietà senza dimenticare il divertimento. Il cielo coperto e le temperature rigide non hanno scoraggiato il pubblico e le celebrità che hanno calcato i campi sintetici del Forvm Sport Center di via Cornelia, sfidandosi in uno degli sport più in voga del momento, il padel, per dare il loro contributo al lavoro di SOS Villaggi a favore dei bambini.

Il gradino più alto del podio è stato conquistato da Stefano Meloccaro (giornalista) e Massimiliano Pantaleo , che hanno avuto la meglio su Fabrizio d’Alessio (Radio Rai 2) e Joseph Altamura (attore), secondi classificati. Al terzo posto la coppia formata da Daniele Antonini (attore) e Christian Marazziti (attore e regista).

L’evento è stato presentato da Roberta Beta. Tanti gli ospiti che si sono sfidati in questo torneo speciale. Tra questi la presentatrice Eleonora Daniele, lo scrittore Federico Moccia e l’ex tronista Marcelo Fuentes. Hanno preso parte alla competizione anche Marco Brini, imprenditore, Adele Attisani, Andrea Preti, attore, Giovanni Catapano, imprenditore, Daniele Antonini, attore, Daniele Bocciolini, avvocato, Ferdinando Giordano, ex gieffino, Flaminia Bolzan, criminologa, Giorgia Giacobetti, figlia d’arte, Giuseppe di Tommaso, giornalista, Jonis Bascir, attore, Marzia Roncacci, giornalista, Pietro Romano, attore, Stefano Oradei, ballerino di Ballando con le Stelle.

Hanno partecipato inoltre, in veste di ospiti, Antonio Flammini, Daniela Poggi, attrice, Domenico Fortunato, presidente della Nazionale Italiana Calcio Attori, Diego Tavani, volto di Uomini e Donne, Fanny Cadeo, showgirl, Elisa D’Ospina, modella, Stefano Macchi, attore, Ilaria Antonini, giornalista, Leonardo Metalli, giornalista, Lucia Viscio, imprenditrice, Angelo Mangiante, giornalista, Manila Nazzaro, presentatrice, Marcello Cirillo, musicista, Maria Monsè, presentatrice, Mariana Vatamanu, manager, Mauro Atturo, imprenditore, Mario Zamma, Metis Di Meo, presentatrice, Monica Vallerini, attrice, Alessandro Pondi, sceneggiatore, Paola Trotta, giornalista, Pietro Delle Piane, attore, Savino Zaba, presentatore, Sofia Bruscoli, presentatrice.

Sponsor dell’evento Casa&Co, Lady Porta, Problem Solving.

SOS Villaggi dei Bambini è parte del network di SOS Children’sVillages, la più grande Organizzazione a livello mondiale impegnata da oltre 70 anni nel sostegno di bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. Lavora con le famiglie d’origine per prevenire le crisi che ne causano la separazione e offre accoglienza di tipo familiare ai bambini che sono privi di cure adeguate. È presente in 138 Paesi e territori, dove aiuta oltre 1 milione di persone tra bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie. In Italia promuove i diritti di oltre 39.000 bambini e giovani e si prende cura di oltre 700 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio. Lo fa attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS, rispettivamente a Trento, Ostuni (Brindisi), Vicenza, Saronno (Varese), Mantova, Torino, Crotone e Milano.

Si ringrazia per l’accoglienza Il Forum Sport Center Roma e gli sponsor tecnici: Vitasnella, Givova; MIAMO, Le Collezioni di Angela; Veratour, Business Class Viaggi, AC Ecologia, RID, Jaked, CAPOSPORT, DBeat, Dj Goose, RC Languages.