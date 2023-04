Il Giro d’Italia a Napoli per la sesta tappa l’11 maggio.

La 6° tappa del Giro d’Italia, da molti definita la più bella del mondo, si svolgerà a Napoli il prossimo 11 maggio.

La Napoli-Napoli sarà un momento di grande sport e una vetrina esclusiva per valorizzare la città e l’intera area metropolitana, come già accaduto lo scorso anno.

È in via di approvazione un particolare dispositivo di traffico nelle strade interessate dalla manifestazione, per garantire sia il corretto svolgimento della gara e la sicurezza degli atleti, sia la fruizione dello spettacolo da parte degli appassionati.

Il Giro arriverà a Napoli per la 46ª volta. In questa speciale graduatoria, Napoli è terza dopo Milano e Roma. La Napoli – Napoli 2023 sarà una gara breve ma intensa, con 162 km di percorso ed un dislivello di 2.800 metri.