Il Manifesto delle Lotte Tradizionali.

di Vittorio Giorgi

Le Lotte Tradizionali sono quelle lotte praticate a scopo ludico da secoli, in determinate regioni geografiche o da determinate etnie, che di generazione in generazione sono state trasmesse fino a noi, oggi. Esse fanno parte della grande famiglia degli Sport Tradizionali, detti anche Ethnosport, contraddistinti con l’acronimo “TSG” (Traditional Sports and Games), universalmente riconosciuto. Nella “Carta Internazionale per l’Educazione Fisica, l’Attività Fisica e lo Sport”, l’UNESCO ha dichiarato che la pratica dello Sport è un diritto fondamentale di ogni essere umano e che gli Sport e Giochi Tradizionali fanno parte del patrimonio intangibile e rappresentano un simbolo della diversità culturale delle nostre società. Ha, poi, iscritto alcune Lotte Tradizionali nella “Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”.

Negli ultimi anni, alcune Lotte Tradizionali hanno dato vita a delle proprie Federazioni Internazionali che, grazie al supporto del Ministero dello Sport dei loro paesi, alle competizioni internazionali, seminari e corsi di formazione, nonché ai social media, si sono sviluppate oltre i confini nazionali, diventandocosì degliSport Internazionali.

Il termine“lotta”, derivante dal latino “lŭcta”,indica il combattimento a corpo a corpo di due contendenti che, senz’armi e attrezzi, cercano di dominarsi e atterrarsi a vicenda con l’allacciamento delle membra e la pressione del corpo (Dizionario etimologico Treccani).

Il termine “sport” deriva dal francese antico “desport” che significa divertimento e, a sua volta, derivadal latino “deportare” che significa uscire fuori porta, allontanamento, dunque, uscire dalle mura della città per svolgere attività fisica. Questa parola latina nella lingua italiana diventa “diporto”, che già nel dodicesimo secolo aveva il significato di divertimento. Il suddetto termine francese nella lingua inglese si trasforma in “disport” che, poi, nel sedicesimo secolo, viene abbreviato in “sport” e, nel corso del tempo, adottato da tutte le lingue del mondo.

Il termine“tradizione” significatrasmissione nel tempo, di generazione in generazione, di memorie, notizie e testimonianze, nonché delle consuetudini, usi, costumi, modelli e norme di un popolo. Il sostantivotradizionederiva dal latino “traditio-traditionis” (consegna, trasmissione),il cui verbo “trādo, trādis, tradidi, traditum, trādĕre” significa consegnare (in mano ad alcuno). “Trado” è la contrazione di trans-do, dall’altra parte, al di là. Va osservato che il termine tradizione, in inglese è “tradition”, francese “tradition”, spagnolo “tradición”, tedesco “traditionell”, russo “tradition”. Una radice etimologica che accomuna da secoli Popoli e Culture.

Le Lotte Tradizionali sono, quindi, degli Sport caratterizzati da unfortespirito agonistico, antichi valori,identitàculturale e dalla continuità storica,ossia la “traditio”.Per questo, le loro competizioniattraggono sempre moltissimi atleti e spettatori da tutti i paesi del mondo. Negli ultimi anni le Lotte Tradizionali hanno assunto significatie finalità chevanno ben oltre l’aspetto sportivo: amicizia tra i Popoli, rispetto delle tradizioni culturali e delle diversità, sensibilizzazione sui temi dell’ecologia, valorizzazione del turismo sostenibile. Si può, quindi, affermare che le LotteTradizionali hanno antiche radici e un luminoso futuro!

Il Manifesto delle Lotte Tradizionali è stato scritto il 16 dicembre 2022,in Caserta, daVittorio Giorgi,avvocato e manager sportivo, Presidente “Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali”.

pubblichiamo il Manifesto delle Lotte Tradizionali anche nell’originale uzbeko

МАНИФЕСТ ТРАДИЦИОННОЙ БОРЬБЫ

Витторио Джорджи

Традиционная борьба – это борьба, практикуемая в игровых целях на протяжении веков в определенных географических регионах или определенными этническими группами, которые передавались до наших дней из поколения в поколение. Они являются частью большой семьи Традиционных Видов Спорта, также называемых Этноспортом,общепризнанные аббревиатурой «TSG» (Традиционные виды спорта и игры).В «Международной хартии физического воспитания, физической активности и спорта» ЮНЕСКО провозгласила, что занятия Спортом являются одним из основных прав каждого человека и что Традиционные Виды Спорта и Игры являются частью нематериального наследия и символом культурного разнообразия наших обществ. Также внесла некоторые Традиционные Виды борьбы в «Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества».

В последние годы некоторые виды Традиционной Борьбы создали свои собственные Международные Федерации, которые, благодаря поддержке Министерства спорта своих стран, международным соревнованиям, семинарам и учебным курсам, а также социальным сетям, вышли за пределы национальных границ, став, таким образом, Международными Видами Спорта.

Латинский термин «lŭcta», обозначает рукопашный бой двух соперников, которые без оружия и приспособленийпытаются доминировать и опрокинуть друг на друга, подключая все части тела и давление тела.

Термин «спорт» происходит от древнего французского «desport», который означает веселье, развлечение и, в свою очередь, происходит от латинского «deportare», что означает выезжать за город, отдаляться , следовательно, покидать городские стены для выполнения физической активности.Это латинское слово в итальянском языке становится «дипорто», которое уже в двенадцатом веке имело значение веселье, развлечение. Данный французский термин в английском языке преврашается в «диспорт», который затем, в шестнадцатом веке, сокращается до «спорт» и, со временем, применяется во всех языках мира.

Латинский термин «traditio» означает передачу во времени, из поколения в поколение, передачу воспоминаний, новостей и свидетельств, а также обычаев, традиций, нравов, моделей и норм народа. Это существительное происходит от глагола «trādo, trādis, tradidi, traditum, trādĕre», что означает «доставлять» (рукам кому то). «Традо» — это сокращение trans-do, с другой стороны, за его пределами.Следует отметить, что латинский термин «traditio», в переводе с итальянского означает «традиция», по-английски «tradition», с французского «tradition», с испанского «tradición», с немецкого «traditionell», с русского «tradition». Этимологический корень, который объединяет Народы и Культуры на протяжении веков.

Таким образом, Традиционная Борьба – это спорт, характеризующийся сильным соревновательным духом, древними культурными ценностями и исторической преемственностью, или же «традицией». Поэтому их соревнования всегда привлекают множество спортсменов и зрителей со всех стран мира.В последние годы Традиционная Борьба приобрела значения и цели, которые выходят далеко за рамками спортивного аспекта: дружба между народами, уважение культурных традиций и разнообразия, осознание экологических проблем, укрепление в сфере туризма. Поэтому можно сказать, что Традиционная Борьба имеет древние корни и светлое будущее!

МанифестТрадиционной Борьбы был написан 16 декабря 2022 года в городе Казерта ВитториоДжорджи, юристом и спортивным менеджером, президентом «Итальянской федерации Кураш и Традиционной Борьбы».