Il Milan batte il Napoli e lo aggancia in testa

In una serata elettrizzante a San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto il Napoli di Antonio Conte per 2-1, nonostante l’inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo. Una vittoria che sa di impresa e rilancia le ambizioni rossonere in chiave Scudetto.

In classifica infatti il Milan aggancia il Napoli a 12 punti insieme alla Roma di Gasperini.

Conte è in emergenza difesa e deve pensare anche alla gara di Champions di mercoledì contro lo Sporting Lisbona, per la quale oltre alle assenze di Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola e Olivera mancherà anche lo squalificato Di Lorenzo. Così esordisce dal primo minuto Gutierrez sulla sinistra mentre l’inedita coppia centrale è Mariannucci-Juan Jesus, con Beukema in panchina. Le scelte del tecnico pugliese non si rivelano però vincenti.

Dopo appena 3 minuti, Saelemaekers segna l’1-0 su assist di Pulisic che conclude con l’assist al belga una bella azione personale. Azione meravigliosa di Pulisic che semina il panico sulla fascia sinistra e poi dal lato corto dell’area di rigore trova l’inserimento sul palo opposto di Alexis Saelemaekers che deve solo spingere in porta

Lo stesso Pulisic raddoppia al 31′ con un destro preciso che sorprende Meret. Grande break di Pavlovic che si incunea sulla fascia sinistra gioca il pallone in mezzo all’area per Fofana che appoggia per l’inserimento di Pulisic che batte a rete a botta sicura spiazzando Meret.

Nella ripresa, Estupiñán trattiene Di Lorenzo in area: rigore e rosso.

Calcio di rigore per il Napoli al minuto 56° con Estupinan che fa fallo da cartellino rosso su Politano dopo che Maignan aveva compiuto un miracolo su McTominay. Inizialmente Chiffi aveva solo ammonito il sudamericano, espulso poi con revisione al Var.

De Bruyne trasforma dal dischetto al 61′, accorciando le distanze.

In dieci uomini, il Milan si compatta. Maignan è decisivo con almeno due parate straordinarie, e Allegri ridisegna la squadra con cambi difensivi.

Il Milan mostra carattere, organizzazione e fame di vittoria.

Il Napoli, pur in superiorità numerica, non riesce a sfondare.

San Siro torna a cantare, e Allegri si conferma maestro di tattica.

Antonio Conte ha parlato a DAZN al termine di Milan-Napoli 2-1. Queste le parole del tecnico degli azzurri dopo la sconfitta di San Siro:

Sulla partita:

“Dispiace aver concesso subito un gol. I primi due gol a livello di squadra potevamo fare sicuramente meglio. Ma di solito quando si prende un gol o c’è una cannonata imparabile o ci sono situazioni da migliorare. Partire qua a San Siro andando sotto dopo 4 minuti non era semplice. Abbiamo fatto la partita nel primo tempo, la squadra è piaciuta. Abbiamo pressato alto, abbiamo creato situazioni da gol. Poi ci sta sicuramente e c’è da lavorare e migliorare. Ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più vedendo i due gol col Pisa, i due gol di oggi e il gol con la Fiorentina. La parte difensiva è sempre stata la nostra forza, dovremo essere bravi a migliorare. Venire qua con questa prestazione e giocare con questa qualità contro il Milan, che è una squadra tosta e forte fisicamente. Se si chiude diventa difficile… Ci deve dare buone sensazioni a livello di squadra. Dobbiamo lavorare e migliorare dove si deve migliorare”.

Sui gol presi:

“Partiamo dal presupposto che questa è la prima sconfitta su cinque partite. Ricevuta comunque a San Siro contro il Milan, non contro l’ultima della classe. Il Milan ha qualità importante a centrocampo e davanti, ci sta che ti fanno due gol. I ragazzi sanno che come squadra bisogna fare meglio, non come reparto. Un po’ di attenzione e concentrazione… Perché poi sul 2-0 era dura e ci siamo rimessi a giocare e a fare quello per cui lavoriamo. Abbiamo creato delle situazioni ma alla fine devi anche fare gol”.

Su Mariannucci:

“Per quanto riguarda Mariannuci è un calciatore che è stato comprato dal Napoli, fa parte della rosa. Non è in lista Champions, mercoledì non avrebbe giocato. Si sta allenando bene, si è guadagnato questa possibilità. È un calciatore che ha grandi potenzialità, ci può stare nella nostra rosa. Oggi ha meritato la chance. Sicuramente mercoledì speriamo che non accada niente a Juan Jesus e Beukema perché abbiamo solo loro due. Di Lorenzo è squalificato, Spinazzola e Olivera bisogna vedere, hanno affaticamente. Quando si gioca ogni tre giorni e viene colpita tutta la difesa devi fare valutazioni attenta. La nostra fortuna passerà dalla crescita dei giocatori arrivati quest’anno: hanno bisogno di tempo e di crescita. Sono contento della prestazione di Luca, lo aiuterà a crescere. Gutierrez era alla prima partita da mesi, anche con lui abbiamo forzato la situazione. Non c’erano terzini sinistri, anche Mazzocchi recuperava da un problema”.

Sui cambi:

“I cambi… Ho cercato di mettere giocatori freschi per l’uno contro l’uno perché il Milan si chiudeva molto. Ho cambiato l’attaccante con Lucca e niente… Uno fa i cambi per cercare di fare qualcosa di buono. Penso siano stati cambi giusti”.