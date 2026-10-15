Il Napoli Basket non si ferma più, terza vitttoria su 3 anche in Eurocup

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Terza vittoria consecutiva in Eurocup per il Napoli Basketball che si impone in trasferta sui polacchi dello Slask Wroclaw per 82-86, nel match del terzo turno del girone C. La squadra di Coach Repesa si conferma cosi al primo posto in classifica, insieme al Tofas Bursa, prossimo avversario degli azzurri. Per Napoli il miglior realizzatore è Brown, con 15 punti. In doppia cifra anche Dowtin, White e Petrucelli.

Primo e secondo quarto

Partono meglio i padroni di casa che vanno sull’8-3 con l’ex Egbunu e Robinson, la reazione degli azzurri arriva però con un parziale di 10-0, con 4 punti di Willy Caruso e le triple di Faggian e Brown.

I canestri di Ramsey e Petrucelli portano il punteggio sul 12-19 ma lo Slask trova il 6-0 di parziale con Parsons e Kulikovski. Il canestro di Petrucelli fissa il punteggio sul 18-22 dopo 10 minuti. Nuovo break per i polacchi trascinati da Moore, 7-0, segnano White e Seljaas, Sankare colpisce da fuori per il 28-33, botta e risposta tra Robinson e Brown. Nel finale sono ancora gli americani dello Slask a trovare i canestri della parità, Robinson e Hickey ma, negli ultimi secondi del parziale, la tripla di Petrucelli vale il 37-40 all’intervallo lungo.

Terzo e quarto periodo

Nella prima parte del terzo quarto lo Slask si porta in vantaggio con il gioco da 4 di Niziol e Robinson, 54-49. La tripla di Ramsey scuote gli azzurri che, con White, si riportano a contatto. Scambio di triple tra Brown e Sternicki, Caruso ai liberi, e Faggian, dalla lunga distanza, fissano il punteggio sul 63-61 Slask all’ultimo intervallo. Nel quarto parziale viene corretto un errore del tavolo che aveva assegnato due punti ai polacchi, Napoli è caldissima dall’arco e segna con Seljaas, Dowtin e Brown, la schiacciata di White vale l’84-77 ad un minuto dalla fine. Il finale è col brivido, 5-0 di break firmato Moore ma Dowtin e Spissu, dalla lunetta, fissano l’82-86 finale, Napoli vince ancora.

Dichiarazione Coach Repesa:



“In fase di preparazione abbiamo parlato del valore dei nostri avversari che nelle ultime partite hanno compiuto un’importante passo avanti, dimostrandosi un’ottima squadra, talentuosa e atletica. Ci siamo detti di dover controllare il ritmo della gara, limitare le palle perse per evitare di farli correre in contropiede. Ed è quello che successo nel primo tempo. Un altro aspetto importante era riuscire a mantenere la concentrazione alta per tanto tempo, anche per i nostri giocatori meno esperti. Nell’ultimo quarto abbiamo trovato la chimica giusta per giocare insieme in attacco ed in difesa, abbiamo assolutamente meritato di vincere questa partita ottenendo un successo importante”

Il Napoli Basketball tornerà in campo domenica prossima 18 ottobre alle ore contro l’Olimpia Milano all’Alcott Arena, già sold-out.