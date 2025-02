Il Napoli cade a Como, sorpasso Inter

- pubblicità -

Sconfitta inaspettata oggi 23 febbraio della capolista Napoli a Como per 2-1, grazie al terzo gol consecutivo di Diao che regala il gol vittoria alla formazione di Fabregas, dopo l’autogol iniziale di Rrahmani e il pari momentaneo di Raspadori. Con questo ko il Napoli cede la vetta della classifica all’Inter che grazie al successo di ieri si era portata a 57 punti, a +1 sulla formazione di Conte che perde l’occasione per il contro sorpasso, proprio prima dello scontro diretto contro i nerazzurri in programma il 1 marzo al Maradona. I lariani invece salgono a 28 punti, allontanandosi decisamente dalla zona salvezza.

Conte per la sfida al Sinigaglia deve rinunciare a Neres e sceglie ancora Raspadori per fare coppia con Lukaku in avanti, dietro invece propone ancora la difesa a tre ma con Di Lorenzo insieme a Rrahmani e Buongiorno. Il tecnico salentino sceglie di rinunciare anche al diffidato Anguissa in vista del big match con l’Inter e lancia Billing dal primo minuto in mediana con McTominay e Lobotka. Fabregas opera un solo cambio nella formazione iniziale rispetto alla vittoria di Firenze con Kempf al centro della difesa al posto dell’indisponibile Dossena. Davanti spazio alla qualità di Nico Paz, Strefezza e Diao.

Inizio sfortunato per il Napoli che al 7′ va subito sotto per un clamoroso autogol di Rrahmani. Sulla rimessa arretrata di Politano, il difensore la gira alle proprie spalle senza guardare e senza accorgersi che Meret era fuori dallo specchio, con la palla che si infila in rete per il vantaggio del Como. La squadra di Conte prova subito a reagire e al 13′ su punizione ci prova Billing ma Butez devia in corner.

Poi al 17′ un’incertezza di Kempf rimette in corsa il Napoli. Il difensore del Como si addormenta sul retropassaggio di Da Cunha, Raspadori gli ruba il pallone e batte Butez con il piatto destro rasoterra per l’1-1. Poi il Napoli non riesce praticamente più a rendersi pericoloso dalle parti di Butez, ma lo stesso discorso vale per la squadra di Fabregas fino al termine della prima frazione.

Ad inizio ripresa buon momento del Como che tiene il Napoli nella propria metà campo, senza però riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Meret. Al 54′ Smolcic pesca Da Cunha in area con un filtrante rasoterra, il suo sinistro piazzato viene però murato da Buongiorno. Poi il Como ci prova ancora con Da Cunha e Strefezza ma chiude sempre la difesa del Napoli che accelera al 66′ e sfiora il vantaggio: Raspadori serve in area McTominay che controlla e conclude a botta sicura ma trova la risposta incredibile per reattività del portiere lariano con una mano mentre sta andando a terra a deviare sopra la traversa. Fabregas non ci sta e vuole vincere la sfida.

Al 70′ Diao ci prova con il destro ma viene chiuso in calcio d’angolo. Poi il tecnico del Como inserisce un’altra punta Cutrone e al 75′ sbanda: Politano rientra sul sinistro e serve Anguissa dal limite che senza nessuno davanti calcia debolmente tra le braccia di Butez. La mossa di Fabregas però paga dopo poco: al 77′ Nico Paz va via sulla trequarti e inventa l’assist per Diao che controlla e con una rasoiata di destro batte Meret per il 2-1 dei padroni di casa. Conte cambia assetto e prova il tutto per tutto con un 4-2-4 con Okafor e Ngonge sugli esterni offensivi, con Simeone e Raspadori al centro. Il Napoli pressa fino alla fine alla ricerca del pari che sfiora al 94′ con Rrahmani che sfiora il palo alla sinistra di Butez.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta esterna contro il Como. Di seguito le sue dichiarazioni: “A me il primo tempo era piaciuto molto, anche perché dopo l’autogol non ci siamo abbattuti ma abbiamo subito ripreso a giocare e fare la partita. Quello su cui c’è da interrogarci è il secondo tempo: siamo entrati con i propositi che sono rimasti nello spogliatoio. Volevamo continuare a fare la partita del primo tempo, quindi essere molto intensi e cercare di vincere la partita, invece nella ripresa è entrata un’altra squadra. Siamo stati remissivi sin dalle palle da dietro, nel primo tempo avevamo scelto invece con oculatezza quando giocarla e quando darla lunga. Ci sono anche degli step che bisogna fare secondo me a livello mentale, c’è bisogno di tempo. Il secondo tempo non è stato di livello come approccio, mentalità, sinceramente penso che non abbiamo fatto bene e questo dispiace. Sono io l’allenatore e devo lavorare sul discorso mentale, però so anche che arrivi fino a un certo punto da questo punto di vista“.

Può essere un trampolino mentale per mettere una rabbia positiva in campo contro l’Inter?

“È sicuramente una battuta d’arresto che fa male per come è arrivata, perché a livello mentale abbiamo mostrato delle crepe così come nelle ultime tre partite dove ci siamo sempre fatti rimontare. I ragazzi penso che stiano dando veramente il massimo, però c’è bisogno poi di fare un percorso e dare il tempo di crescita, non solo da un punto di vista tecnico-tattico ma anche di mentalità. Poi noi stiam giocando dall’inizio anno con questa pressione, che fortunatamente ce la siam portata da soli: essere lì in testa alla classifica o comunque essere vicini, non volendo ci ha portato questa pressione fin dall’inizio. Questa cosa non era assolutamente prevista. Adesso dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi, cercando di analizzare perché nella ripresa gli altri hanno mostrato più cattiveria, hanno vinto tutti i duelli, avevano più fame e più voglia. Quando c’è questo c’è poco da fare, ecco“.

Il cambio di Lukaku?

“È inutile che mi facciate queste domande sui singoli perché non le trovo giuste e non è giusto che voi le facciate. Si vince e si perde tutti insieme, il primo responsabile sempre sono io. Lukaku è un tassello di un ingranaggio. Quello che ho detto anche in passato, perché ogni tanto ci si dimentica, è non tirare troppo la corda altrimenti si rischia di rompere i giri del motore. Io so che noi stiamo facendo qualcosa di incredibile, poi dobbiamo fare attenzione e gestire le situazioni. Ma so anche che determinate situazioni, lavorandoci giorno per giorno, non basta neanche. Puoi lavorarci quanto vuoi e può essere che non cambia comunque“.