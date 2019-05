Il Napoli chiude con una sconfitta a Bologna. Ancelotti: proveremo a vincere lo scudetto la prossima stagione.

Il Bologna ha battuto il Napoli 3-2 (2-0) nell’anticipo della 38/a e ultima giornata della Serie A. Partenopei già aritmeticamente secondi, emiliani salvi, ma a caccia dei tre punti che potrebbero consegnargli il decimo posto e incassi più lauti alla voce diritti tv per la prossima stagione.

Così, tra le due contendenti, vince chi ha una motivazione in più, ovvero i padroni di casa, che sembrano indirizzare la gara nei minuti finali del primo tempo con i gol di Santander e dell’ex Dzemaili e la chiudono poi con il colpo di testa di Santander a tre minuti dal termine.

Al Napoli non bastano Ghoulam e Mertens che nella ripresa avevano riportato in parità la gara. La festa è per Sinisa Mihajlovic, autore del gran finale di stagione.

La sconfitta di Bologna non cambia nulla in casa Napoli, dove Ancelotti è già proiettato al futuro: “Potevamo anche vincerla, ma siamo stati leggeri dietro: nelle gare di fine anno può succedere, ma questa partita non cambia nulla. Scudetto? L’anno prossimo ci proveremo, sappiamo cosa fare sul mercato. In questa stagione abbiamo messo buone basi, Sicuramente giocheremo un calcio più aggressivo con più intensità, ci muoveremo sul mercato per far sì di innestare al gruppo queste caratteristiche”. (ANSA)