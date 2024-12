Il Napoli di rimonta ad Udine

- pubblicità -

Il Napoli batte 3-1 in rimonta l’Udinese in un match della 16/a giornata di Serie A, disputato al ‘Bluenergy Stadium’ di Udine.

Al vantaggio dei padroni di casa con Thauvin al 22′, replicano Lukaku al 50′, l’autorete di Giannetti al 76′ e Anguissa all’81’. In classifica gli azzurri sono secondi con 35 punti, due in meno dell’Atalanta, mentre i bianconeri friulani restano fermi a quota 20 in nona posizione.

Le prestazioni degli esterni, Neres e Politano, si sono rivelate determinanti contro i bianconeri. Questi due giocatori, con la loro velocità e abilità nel gioco sulle fasce, hanno messo sotto pressione la difesa avversaria.

La loro capacità di crear spazio è stata cruciale per Lukaku, che ha sfruttato queste aperture per trovare il gol del pareggio all’inizio del secondo tempo con un potente tiro, tipico delle sue caratteristiche. Runjaic ha scelto di tornare a una formazione difensiva a tre, inserendo Ekkelenkamp a centrocampo.

Questo giocatore versatile ha avuto il compito di supportare Thauvin e Lucca, nel tentativo di dare maggiore fluidità al gioco della squadra. Nel frattempo, Conte ha dovuto sostituire l’infortunato Kvara, inserendo Neres al suo posto. Per il resto, ha mantenuto fiducia nei giocatori abituali della formazione titolare. Nei primi dieci minuti di gioco, il Napoli ha mantenuto il controllo del pallone, costruendo anche un’occasione da gol al 9′ con Neres.

Tuttavia, il brasiliano non è riuscito a segnare, nonostante fosse a pochi passi dalla porta, ma in posizione defilata. Questo rischio ha risvegliato l’Udinese, che all’11’ ha creato un’opportunità pericolosa con Ekkelenkamp. Tuttavia, il giocatore non è riuscito a trarre vantaggio dalla situazione nell’area piccola.

Poco dopo, gli ospiti hanno commesso un errore cruciale nel perdere il possesso del pallone al limite dell’area con Buongiorno, permettendo a Thauvin di avanzare. Il francese ha calciato alto sopra la traversa, ignorando Lovric che era completamente libero e vicino a Meret.

Al 21′, i padroni di casa sono andati in vantaggio grazie a un episodio fortunato. Zemura ha effettuato un cross, e Lobotka ha deviato accidentalmente con il braccio. Il rigore assegnato è stato respinto da Meret, ma Thauvin ha trovato la rete sulla corta respinta, confermando la sua abilità sotto porta. La risposta del Napoli è arrivata ancora una volta grazie alle accelerazioni di Neres, che al 29′ ha superato Kristensen in velocità, tentando un cross che Bijol ha quasi deviato nella sua porta. Solo un riflesso istintivo del portiere Sava ha impedito l’autogol. I friulani hanno dovuto fare i conti con un infortunio a Lovric, il quale è stato sostituito da Atta alla mezz’ora.

Al 36′, il Napoli è andato vicino al pareggio quando Anguissa ha colpito in mischia dalla distanza del dischetto. La palla è stata però neutralizzata da un riflesso portentoso di Sava, che ha salvato l’azione, nonostante una fitta barriera di difensori davanti a lui.

Nel secondo tempo, il Napoli riesce rapidamente a trovare il pareggio grazie a una giocata determinata di Lukaku.

Al quinto minuto, il talentuoso attaccante belga, ben servito da un preciso passaggio di McTominay, riesce a prevalere su Bijol e a segnare superando il portiere Salva, che è uscito male dai pali. La difesa dell’Udinese commette un errore imperdonabile, facendosi sorprendere in una situazione in cui la palla era facilmente leggibile.

A seguito del gol, l’Udinese mostra segni di sbandamento. Politano si scatena sulla fascia destra, creando numerose opportunità con i suoi cross pericolosi, ma per un soffio nessun compagno riesce a finalizzare. Sull’altro lato del campo, Neres è altrettanto implacabile con le sue ficcanti incursioni, ma anche qui le azioni promettenti non si concretizzano in gol nell’area centrale.

L’allenatore dell’Udinese, Runjaic, tenta di arginare le offensive del Napoli sulle fasce, inserendo Kamara al posto di Ehizubue e spostando Zemura sulla destra. Nonostante queste modifiche tattiche, Neres riesce a sorprendere tutti con un’azione personale che porta al vantaggio del Napoli. Al 32esimo minuto, sfida e dribbla tutta la difesa avversaria e calcia in porta; la palla viene sì respinta, ma è prontissimo a riprendere il pallone e tirare nuovamente.

Complice una deviazione fortuita di Atta, la palla finisce alle spalle di Sava, portando il Napoli in vantaggio. L’Udinese perde definitivamente il controllo della partita, e al 35esimo minuto, Anguissa segna ancora per il Napoli. L’azione nasce da un assist di Simeone, entrato da poco in campo, e nonostante i disperati tentativi di recupero di Bijol e Giannetti, Anguissa batte il portiere avversario, sigillando così il risultato con un netto vantaggio.

Partita chiusa, e il Napoli si aggiudica la vittoria.

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato a Dazn nel dopopartita:

Ci racconta cosa ha detto ai suoi ragazzi durante l’intervallo?

“Non dobbiamo farci confondere dal risultato. Siamo stati in controllo dal primo minuto. Non è che sia cambiato chissà che cosa tra primo e secondo tempo. La gara l’abbiamo disputata con personalità dall’inizio. Dobbiamo continuare su questa strada”.

Neres è riuscito a fare un’ottima prestazione e l’abbraccio che gli hai dato alla fine sembra racchiudere la tua soddisfazione per la prestazione del ragazzo?

“Si, come ho detto anche nel pre partita. Lui si allena da tempo con noi ed ero molto tranquillo perché sapevo di avere a disposizione un giocatore forte che è cresciuta tanto negli ultimi mesi, anche a livello fisico e di fase difensiva. Oggi per noi è un giocatore importante ma come ho detto, noi alleniamo il collettivo e tutta la squadra deve muoversi come un unico spartito”.

Il bilancio dopo questi mesi cosa le fa dire?

“Stiamo lavorando tanto con i ragazzi. Abbiamo la fortuna di avere dei calciatori di grande disponibilità e questo è importante. È iniziato un percorso da 5 mesi e quello che possiamo fare noi col lavoro è accorciare questo percorso, andando avanti su quello che stiamo facendo senza avere paura di niente e di nessuno. Partite come quelle di oggi ce le dobbiamo andare a prendere, non ci regala niente nessuno”.