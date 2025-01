Il Napoli non si ferma, battuto il Verona

- Pubblicità -

Cuore, grinta e orgoglio partenopeo. Il Napoli di Antonio Conte continua a volare e consolida il primo posto in classifica con una vittoria decisa per 2-0 sull’Hellas Verona. Il Maradona esplode di gioia: gli azzurri dimostrano ancora una volta carattere e determinazione, spazzando via ogni dubbio sul loro stato di forma.

Il match si apre subito con una fiammata azzurra. Dopo soli cinque minuti, un’azione corale orchestrata alla perfezione si conclude con il palo colpito dal capitano Giovanni Di Lorenzo, il cui rimbalzo sfortunato per il portiere Montipò finisce sulla schiena dello stesso estremo difensore scaligero, rotolando poi in rete per il vantaggio partenopeo. Il Napoli domina e cerca ripetutamente il raddoppio, con un David Neres inarrestabile che semina scompiglio sulla fascia.

Un Napoli padrone del campo. La squadra di Conte gioca un calcio fluido e aggressivo, creando numerose occasioni. Lukaku fa a sportellate con la difesa avversaria, mentre Spinazzola e Politano sfondano continuamente sulle fasce. McTominay, dal centrocampo, sfiora più volte il gol con le sue incursioni, ma la palla sembra non voler entrare.

Nel secondo tempo la storia non cambia. Il Napoli mantiene alto il ritmo e al 62’ arriva la perla di giornata: Anguissa, dopo un perfetto scambio con Lukaku, lascia partire un siluro dal limite dell’area che si infila nell’angolino basso, imprendibile per Montipò. Il Maradona esplode, e il 2-0 mette al sicuro i tre punti.

Il finale di gara è pura gestione per gli uomini di Conte. La retroguardia azzurra, guidata dal solido duo Rrahmani-Juan Jesus, neutralizza ogni tentativo degli scaligeri, con Meret che si sporca i guantoni solo per dovere di cronaca. Zerbin e Simeone, subentrati nel finale, partecipano alla festa, mantenendo alta la pressione e facendo scorrere i minuti verso una vittoria mai in discussione.

Conte: “Squadra sul pezzo”

Nel post-partita, Antonio Conte elogia i suoi: “Abbiamo giocato con grande intensità e concentrazione. I ragazzi sono rimasti sul pezzo nonostante le distrazioni del mercato. Questa è la mentalità giusta per mantenere la vetta”. Parole che confermano quanto l’allenatore stia plasmando una squadra capace di affrontare qualsiasi ostacolo.

Protagonisti e conferme

Menzione speciale per David Neres, autentico trascinatore dell’attacco azzurro, e per Zambo Anguissa, il cui gol è la sintesi perfetta della determinazione e della qualità partenopea. La difesa guidata da Rrahmani e Juan Jesus non concede nulla, con Di Lorenzo sempre più leader indiscusso in campo.

Un segnale forte alla Serie A

Il Napoli non solo mantiene il primato, ma lancia un chiaro messaggio alle rivali: la squadra c’è, lotta e non ha nessuna intenzione di rallentare. La prossima sfida vedrà gli azzurri impegnati ancora una volta a difendere con le unghie e con i denti un primato costruito con fatica e determinazione.

Il Maradona festeggia, i tifosi cantano a squarciagola. Napoli sogna, e con una squadra così il sogno potrebbe diventare presto una splendida realtà.