Il Napoli non spreca l’occasione e vola in testa

- pubblicità -

Il Napoli non spreca l’occasione di allungare in vetta alla Serie A. Gli azzurri sfruttano al meglio il ko dell’Inter con la Roma, sconfiggendo per 2-0 il Torino tra le mura amiche del ‘Maradona’ grazie alla doppietta di McTominay che permette alla squadra di Conte di portarsi in vetta alla Serie A con 74 punti, 3 in più dei nerazzurri. I granata restano invece fermi in decima posizione a quota 43.

Botta e riposta in avvio di partita. Ospiti pericolosi dopo meno di un minuto con un’azione confusa in area che non riescono a concludere col tiro. Dall’altra parte palla Spinazzola serve Lukaku, il belga va al tiro respinto dalla difesa avversaria. Al 7′ gli azzurri sbloccano la partita: palla in profondità di Di Lorenzo per Anguissa che appoggia al centro, dove McTominay arriva in anticipo e col destro in area batte il portiere avversario, andando a segno per la terza partita di fila e arrivando in doppia cifra. All’11’ i granata vanno vicini al pari. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla viene ributtata in avanti di testa e ne potrebbe approfittare Adams che però svirgola davanti al portiere e spedisce alto.

Al 20′ l’ex Elmas calcia dalla distanza, la deviazione diventa un assist per Biraghi che cerca un altro cross in mezzo da buona posizione, impreciso però per i compagni. Nella fase centrale della prima frazione la partita diventa più bloccata con le squadre che faticano a trovare sbocchi nella metà campo avversaria. Nei minuti finali del primo tempo il Napoli accelera e trova il raddoppio al 41′: Politano giostra la sfera sul lato destro e crossa in mezzo, dove McTominay si infila in mezzo a due e va a segno con preciso destro che supera Milinkovic-Savic. Al 44′ giallo a Maripan che stende Politano in ritardo.

Si riparte con un cambio per Vanoli che inserisce Ilic al posto di Tameze. Al 4′ lancio lungo per Di Lorenzo, legge la traiettoria Milinkovic-Savic che esce e spazza via di pugno al limite dell’area di rigore. Al 7′ tentativo di Linetty dalla lunga distanza, si oppone la difesa azzurra. Poco dopo ammonizione per Ilic per un fatto su Anguissa che rimane a terra dolorante e dopo qualche minuto è costretto a lasciare il terreno di gioco, sostituito da Billing. Al quarto d’ora doppio cambio per Vanoli: escono Biraghi e Linetty, entrano Lazaro e Vlasic. Al 18′ gli azzurri sfiorano il tris. Spinazzola sterza sul sinistro e crossa morbido al centro per Billing che, da pochi passi, colpisce di testa ma il suo tentativo si stampa sulla traversa. Al 20′ altro cambio obbligato per Conte che inserisce Rafa Marin per Buongiorno costretto a fermarsi per un problema fisico. Al 23′ tra gli ospiti entra Karamoh per Coco. Al 27′ rischiano i granata in fase difensiva, sbroglia tutto Maripan che anticipa Lukaku. Nell’ultimo quarto d’ora finale il Napoli controlla senza problemi la partita soffocando sul nasce i timidi tentativi degli ospiti. Da segnalare solo un cartellino giallo a Lazaro e le ultime sostituzioni. Al 40′ esce Masina ed entra Walukiewicz tra i granata, mentre Conte effettua un triplo cambio con Raspadori, Simeone e Gilmour al posto di Spinazzola, Lukaku e Lobotka.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino che ha permesso agli azzurri di essere primi in classifica a +3 sull’Inter. Queste le sue parole: “Non ho seguito Inter-Roma, anche perché già soffriamo per noi, perché dobbiamo soffrire guardando le altre. Ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Ho spento il telefono, ho spento tutto, e alla fine ho sentito il risultato…”

L’emozione di questo Maradona, cosa vi siete detti negli spogliatoi?

“Quello che ho detto è che mancano 4 passi, ne abbiamo fatto 1 oggi ma ne mancano altri 4. Affronteremo 2 squadre che lottano per la salvezza, Lecce e Parma. È tutto da giocare, oggi contava vincere e l’abbiamo fatto con tanta determinazione. È inevitabile che lo stadio ci spinga, già all’arrivo non è stato facile entrare allo stadio, i tifosi erano eccitati non contenti. Hanno cercato di trasferirci tutto”.

Si può fare tutto a Napoli?

“Io parlo di calcio, punto e basta. Qualsiasi cosa uno dice, viene strumentalizzata. Parliamo di calcio che è la cosa migliore”

Che crescita il tuo centrocampo, che percorso.

“Come dicevo prima, noi i gol dovevamo trovarli. È una rosa con pochi giocatori in doppia cifra, c’è stato da lavorare tanto e abbiamo sfruttato tutte le risorse. Anguissa taglia benissimo nel primo gol, mette la palla senza guardare e c’è Scott pronto. È tutto frutto del lavoro, abbiamo 74 punti, mancano 4 giornate e la Champions è ormai cosa fatta… tutto frutto dei ragazzi”

Scudetto sarebbe straordinario?

“Scudetto sarebbe un prodigio”