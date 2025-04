Il Napoli resta in scia scudetto

- pubblicità -

Il Napoli batte l’Empoli 3-0 al ‘Maradona’ nell’incontro valido per la 32ma giornata del campionato di calcio di Serie A.

Dopo un quarto d’ora di equilibrio, al 15′ padroni di casa vicino al gol ma Marianucci sventa un tentativo di Lukaku a due passi dalla porta e mette in angolo.

E’ il preludio al gol del Napoli che arriva al 18′ con McTominay, che in azione solitaria arriva al limite dell’area e fulmina Vasquez, forse tradito da un rimbalzo della palla.

Un minuto più tardi Empoli vicino al pareggio con Gyasi che non trova la porta di testa su cross di Pezzella dalla sinistra.

Al 21′ tiro a giro di sinistro di Politano, il portiere ospite si oppone efficacemente. Al 38′ Gilmour calcia alto da buona posizione, al 39′ prodezza di Esposito che calcia al volo da posizione defilata ma Meret riesce a deviare e a evitare il pari dell’Empoli.

Nella ripresa subito Napoli pericoloso con lo stesso McTominay, che si destreggia in area ma il suo destro viene deviato in angolo dalla difesa dell’Empoli. Ancora padroni di casa in avanti al 53′ con Neres che dalla sinistra trova con un cross la testa di Olivera, palla fuori di poco. Lo stesso Olivera due minuti più tardi in versione assist-man favorisce il sinistro di Lukaku, che raddoppia per gli azzurri.

Reagisce l’Empoli con Henderson, che spaventa Meret con un destro a giro fuori di poco. Al 61′ il Napoli cala il tris con un cross di Lukaku sfruttato alla perfezione di testa da McTominay, che sigla la sua personale doppietta. Due minuti dopo è ancora lui ad andare vicino al gol ma il suo destro stavolta si stampa sul palo.

Al 76′ ancora Napoli vicino alla quarta segnatura, con Neres che si invola sulla sinistra e crossa, ma Lukaku manda fuori di pochissimo. All’86’ Vasquez si oppone due volte in pochi secondi ai tentativi di McTominay e Neres. Al 92′ Grassi di testa sfiora il gol della bandiera per l’Empoli. Il risultato non cambia più e con questa vittoria il Napoli si porta a 68 punti in classifica, a -3 dall’Inter capolista.

Antonio Conte, tecnico dei partenopei, analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn. L’allenatore esprime soddisfazione per il risultato e per la crescita del gruppo, sottolineando l’importanza di continuare a lottare per le posizioni di vertice e mantenere vivo il campionato. Conte giudica la partita contro l’Empoli come “ottima”, pur riconoscendo le qualità degli avversari. “L’Empoli sicuramente è una squadra che crea delle difficoltà”, afferma il tecnico, evidenziando la loro capacità di giocare sulla seconda palla e la loro organizzazione. “È una squadra molto organizzata, mi sorprende anche un pochettino il fatto che stiano lottando per non retrocedere”, aggiunge, augurando il meglio al collega Roberto D’Aversa e al club toscano.

Nonostante un paio di situazioni potenzialmente pericolose create dagli ospiti, Conte loda la prestazione dei suoi: “Penso che abbiamo fatto un’ottima partita dall’inizio”. Sottolinea inoltre la capacità della squadra di reagire alle assenze importanti, come quelle per squalifica del capitano Di Lorenzo e di Anguissa, dimostrando carattere nelle difficoltà. L’allenatore del Napoli pone l’accento sulla notevole evoluzione della squadra rispetto all’inizio della stagione. “Penso che la squadra sia cresciuta tantissimo”, dichiara Conte, ricordando la vittoria per 1-0 nella gara d’andata a Empoli, definita “fortunata” e ottenuta con una prestazione “sporca”. “Oggi il Napoli è una squadra totalmente diversa sotto tutti i punti di vista, nella conduzione del gioco, nella consapevolezza che hanno preso i calciatori”. Conte risponde anche a chi criticava i cali nel secondo tempo: “Abbiamo voluto dare un messaggio, siamo stati molto straripanti, così abbiamo tolto qualsiasi dubbio”, riferendosi alla mentalità e alla tenuta fisica e psicologica del gruppo, capace di superare eventuali blocchi mentali. Guardando alla classifica e al finale di stagione, Conte ribadisce l’obiettivo del Napoli: “L’obiettivo nostro era di dare fastidio e noi stiamo dando fastidio”.

Il tecnico riconosce la forza dell’Inter, definendola “una squadra completa” e forte anche in Europa, ma rivendica il ruolo del suo Napoli nel tenere aperta la lotta per lo Scudetto. “Vogliamo continuare a dare fastidio fino alla fine”, prosegue, elogiando la resilienza del gruppo nell’affrontare l’emergenza infortuni e squalifiche senza cercare alibi. Conclude con una nota sull’importanza mediatica della sfida al vertice: “Penso che qualcuno debba ringraziare anche il Napoli se tiene vivo questo scudetto, i giornali, i media, così si può parlare ancora un pochettino”.