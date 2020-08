Il Napoli riparte da Gattuso.

La stagione appena terminata ha visto il Napoli vivere due momenti totalmente distinti: il primo con Carlo Ancelotti e il secondo con Gennaro Gattuso. Il tecnico emiliano, arrivato nell’estate 2018 per portare mentalità vincente al gruppo, non era riuscito a tenere compatto lo spogliatoio tra ottobre e novembre, quando una crisi di risultati e d’identità aveva intaccato la serenità dell’ambiente azzurro. Dopo quel periodo, nonostante a dicembre sarebbe arrivata la qualificazione agli ottavi di Champions League proprio grazie all’operato di Ancelotti, il cambio di panchina è stato favorevole per gli azzurri, i quali dopo l’ingaggio di Gattuso hanno cambiato musica. Il tecnico calabrese, arrivato dopo aver ben fatto al Milan, aveva preso l’eredità del suo ex mentore al Milan, cercando di dare una scossa a un ambiente intristito e depresso. La vittoria della Coppa Italia contro la Juventus è stata una grande conquista e una consolazione importante dopo una stagione di transizione nella quale gli azzurri per un periodo hanno rischiato seriamente di finire nella parte destra della classifica.

Nonostante l’eliminazione agli ottavi della Champions League per mano del Barcellona, il Napoli ha comunque dato l’impressione di una squadra che nella prossima stagione potrà fare qualcosa di buono. Adesso che la stagione vecchia è passata, la società partenopea si sta muovendo già per il prossimo ritiro di Castel di Sangro e ha già messo a segno un importante colpo di mercato con l’ingaggio di Victor Osimhen, promettente attaccante nigeriano arrivato dal Lille nell’ambito di un’operazione di circa 80 milioni di euro.

Con ancora molte settimane di mercato da vivere, per il momento il Napoli appare come una delle outsider nella lotta allo Scudetto della stagione 2020-21 secondo le principali quote di calcio live in questo momento. Quel che è certo è che il grande obiettivo della squadra di Gattuso, il cui contratto per adesso scade nell’estate del 2021, è quello di ottenere una qualificazione all’edizione della Champions League 2021-22. La massima competizione europea, la cui Final Eight si sta giocando attualmente in quel di Lisbona, è un torneo che offre molte entrate dal punto di vista economico. Solamente per l’ultima partecipazione, infatti, il club presieduto da Aurelio De Laurentiis ha ricevuto ben 70 milioni di euro, i quali rappresentano senza dubbio un importante tesoretto sia per le prossime operazioni di mercato sia per ulteriori manovre di miglioramento societario.

Tuttavia, l’annata che sta per iniziare vedrà gli azzurri puntare a una competizione comunque importante come l’Europa League, la sorella minore della Champions, la quale porta molti meno contributi a livello monetario. Tuttavia la possibilità di partecipare a questo torneo potrebbe dare ai partenopei la scusa per poter davvero provare a vincerlo una volta per tutte dopo tantissime delusioni negli scorsi anni, la più grande di tutte nella stagione 2014-15, quando gli azzurri furono eliminati ingiustamente in semifinale dal Dnipro. Con Gattuso in panchina e una serie di possibili rinforzi di qualità, magari alcuni di questi successivi alla vendita di Kalidou Koulibaly al Manchester City per 70 milioni di euro, il Napoli potrà comunque costruire la nuova stagione con più criterio e più certezze rispetto a quella scorsa, quando dopo il mancato arrivo di James Rodriguez e la fallita scommessa di Hirving Lozano si erano incrinati non poco i rapporti all’interno della squadra.

Il ritiro estivo, stavolta più vicino alla città, permetterà fin da subito di valutare le condizioni di tutti i presenti, primo tra tutti quell’Osimhen tanto voluto da Gattuso per poter avere profondità in attacco e garantire freschezza e velocità negli ultimi trenta metri. Insomma, il nuovo Napoli riparte dal suo tecnico, un uomo genuino e con la fame di chi non si accontenta mai.