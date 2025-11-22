Il Napoli risorge, 3-1 all’Atalanta

- pubblicità -

Il Napoli non sbaglia. I campioni d’Italia vincono 3-1 contro l’Atalanta allo stadio Maradona oggi, sabato 22 novembre, e tornano in testa alla classifica di Serie A con 25 punti (in attesa di Roma e Inter, ora a -1). Decidono la super doppietta di David Neres e la rete del tris di Noa Lang, chiusura di un primo tempo di altissimo livello per gli azzurri. Prima sconfitta sulla panchina bergamasca per Raffaele Palladino: alla Dea non basta il guizzo di Scamacca nella ripresa.

Inizio di gara tattico con il Napoli più intraprendete. Al 17′ la squadra di Conte passa in vantaggio. Palla in profondità di Hojlund per Neres che brucia Ahanor in velocità, entra in area e batte con il mancino Carnesecchi per l’1-0. L’Atalanta prova a reagire, portando diversi uomini nei pressi dell’area avversaria ma non trova sbocchi. Al 36′ Lookman al limite dell’area serve Pasalic che spreca tutto aprendo troppo il destro. Poco dopo il Napoli raddoppia. Al 38′ è ancora il brasiliano Neres mattatore, battendo nuovamente Carnesecchi con un sinistro incrociato per il 2-0. La squadra di Palladino accusa il colpo e al 45′ la formazione di Conte cala il tris: Hojlund tocca per Di Lorenzo che sterza in area e crossa sul secondo palo per Lang, che di testa anticipa Bellanova e mette dentro il pallone del 3-0.

Il tecnico nerazzurro cambia e a inizio ripresa inserisce Scamacca e Kossounou per Pasalic e Ahanor, ma è ancora il Napoli pericoloso. Al 46′ dopo un rimpallo in area nerazzurra, McTominay calcia forte in porta col destro incrociato ma Carnesecchi risponde alla grande deviando la palla in corner. Gli orobici aumentano i ritmi nel tentativo di riaprire la gara e al 51′ dialogo nello stretto tra Lookman e De Ketelaere con il belga che prova a piazzare un pallone rasoterra a incrociare che esce di poco. Il gol dell’Atalanta arriva un minuto dopo. Al 52′ sul cross dalla destra di Bellanova arriva la perfetta girata volante di Scamacca che non lascia scampo sul primo palo a Milinkovic-Savic per il 3-1.

Gli ospiti provano a scardinare la retroguardia avversaria con Scamacca e Lookman, i più pericolosi, ma senza successo. Nel finale succede poco o nulla. Conte torna a sorridere.

“Il mister sarà molto contento per il primo gol, sono cose provate in allenamento”. Giusto Conte? “Fabio (Quagliarella) conosce alcune situazioni di gioco, alcune giocate, quindi le riconosce ancora nonostante faccia l’opinionista e non più il calciatore. Il vero problema è che comunque l’ultima tegola che ci è caduta addosso di Frank Anguissa, che si è fatto male in nazionale, mi ha portato a fare delle riflessioni. Ma proprio a livello oggettivo, perché a centrocampo siamo rimasti veramente in pochi. Tre oggi di ruolo, più un giovane. Diciamo che Elmas è più un jolly, non è proprio un centrocampista, però con noi sta facendo tutto, lo sta facendo anche bene. I centrocampisti di ruolo sono Lobo e Scott, e poi un ragazzo sicuramente di grande prospetto che è Vergara, che comunque è un centrocampista più offensivo, anche un trequartista, nel 3-4-2-1 può giocare tra le linee“.

Tante cose buone da raccontare stasera, forse il miglior primo tempo stagionale, si può essere soddisfatti? “Sicuramente siamo soddisfatti per la vittoria, per come è stato ottenuto con il primo tempo, in cui abbiamo portato ritmi molto alti. Ma anche nel secondo tempo abbiamo cercato di portare sempre una pressione alta, è inevitabile che una squadra che sta perdendo si riversi nella metà campo avversaria. Potevamo fare un po’ meglio, secondo me, nella gestione della palla nel secondo tempo. Però ci sta perché abbiamo comunque vinto contro una squadra molto forte. Studiando l’Atalanta ho visto un po’ la partita che hanno fatto contro il Marsiglia, hanno fatto una partita, secondo me, strepitosa vincendo 1-0 su un campo che conosco benissimo e che è molto difficile. Detto questo, sicuramente c’è stata grande energia, grande elettricità in generale al Maradona questa sera. C’è stata una visione comune, ho visto l’abbraccio di Di Lorenzo, ho visto come ha difeso Hojlund dopo un controllo sbagliato“.

Reazione dopo Bologna che è arrivata. “Guarda questi sono aspetti che magari si preoccupa più chi è all’esterno e non conosce la realtà dei fatti, non conosce il tipo di rapporto che io ho con i calciatori. Non dico che sia un rapporto molto intenso, molto forte, è un rapporto dove cerchiamo sempre di dirci la verità, mi dicono anche la verità. Quindi io sono uno molto trasparente, sono uno molto vero. Non ho maschere, sono come mi vedete, questo sicuramente a tanti non piace. Però a me hanno sempre insegnato l’onestà e quando vedi delle cose, anche eventualmente, di intervenire e di non girarti dall’altra parte. Poi ognuno fa le proprie considerazioni, su quello che poi uno dice. Però fa parte così, in media è giusto che parlino, noi dobbiamo continuare a lavorare e continuare a lavorare”.

Niente più vacanze quindi? “Riposo? Riposo dobbiamo giocare martedì adesso contro il Qarabag in Champions, che è una squadra sicuramente rivelazione di questa Champions. C’è da recuperare energie, tutti quanti, e prepararci poi per questa nuova sfida“.